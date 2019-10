La majorité des Américains ignore que WhatsApp et Instagram appartiennent à Facebook

En 2018, lorsque Facebook a été frappé par le scandale Cambridge Analytica, l’image du numéro un des réseaux sociaux a été gravement ternie. Pendant des semaines, celui-ci a fait l’objet d’une campagne de boycott (qui ne semble pas avoir eu un impact important).

WhatsApp et Instagram, qui appartiennent à Facebook, ne semblent cependant pas avoir été très affectés par ce scandale. Aujourd’hui, on connait peut-être l’une des raisons de cela. Il semblerait en effet que la plupart des gens, du moins aux États-Unis, ne soient pas au courant qu’Instagram et WhatsApp ont été rachetés par Facebook.

Instagram a été racheté par Facebook en 2012 et WhatsApp en 2014. Mais cela, plus de 70 % des Américains semblent l’ignorer. Du moins, c’est ce que suggère un sondage de Pew Research Center relayé cette semaine par le Washington Post.

Une situation préoccupante

Pew a demandé à 4 272 personnes de faire un test de culture générale concernant les nouvelles technologies, au mois de juin. Seulement 29 % de ces personnes savaient que WhatsApp et Instagram appartiennent à Facebook.

Fort heureusement, Facebook a l’intention de renommer ces deux plateformes. Instagram deviendra « Instagram by Facebook » et WhatsApp deviendra « WhatsApp by Facebook ». L’objectif est précisément de mieux identifier le fait que ces deux services appartiennent à la même entité que Facebook.

Mais cela ne changera pas le fait qu’aujourd’hui, nous sommes dépendants des nouvelles technologies, sans réellement comprendre tous les enjeux. En effet, d’après le Washington Post, seulement 2 % des personnes interrogées ont pu répondre correctement aux 10 questions posées. Par exemple, seulement 15 % des répondants ont pu identifier Jack Dorsey, le patron de Twitter, sur une photo. Peu de gens ont aussi pu donner un exemple de système d’identification en deux étapes alors qu’aujourd’hui, il s’agit d’un must pour protéger nos comptes sur Facebook, Twitter et les autres services en ligne, contre les attaques de type phishing.