WhatsApp et Instagram vont devoir changer de nom

Depuis de nombreux mois déjà, Facebook est en mauvaise posture. Le célèbre réseau social est en effet attaqué de tous les côtés par les institutions des États-Unis, dont les motivations vont d’une accusation de monopole au combat pour la confidentialité des internautes. D’ailleurs, Chris Hugues, le cofondateur du site, fait en ce moment le tour de la région pour transmettre ce message.

Parlant également de démantèlement complet de l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg, celui-ci semble avoir été entendu. En effet, la Federal Trade Commission enquête en ce moment sur l’acquisition de WhatsApp pour 19 milliards de dollars en 2014, et celle d’Instagram pour un milliard en 2012.

Quels sont les nouveaux noms de WhatsApp et Instagram ?

Ainsi, désormais et sous la pression du régulateur national du marché et de la concurrence, il faudra dire « WhatsApp from Facebook » et « Instagram from Facebook« . Un rebranding clair qui met bien en valeur l’hégémonie de la firme californienne sur l’ensemble de ses services.

Aujourd’hui, les jeunes mobinautes ou les habitués de ces apps qui ne suivent pas l’actualité tech sont encore nombreux à ne pas savoir qu’ils offrent l’accès à leurs données à Menlo Park. Cette nouveauté devrait permettre d’y remédier et d’inscrire ce wording sur l’ensemble des supports de communication de la marque.

Quelles conséquences ?

Pour les milliards d’utilisateurs de WhatsApp et Instagram, rien ne devrait concrètement venir chambouler leurs habitudes. En revanche, l’image de Facebook va elle bel et bien changer quelque peu à l’international. Que ce soit sur nos smartphones ou depuis les clients desktop, le nom de la plateforme sera beaucoup plus présent qu’auparavant.

Selon le CEO de l’entreprise, qui pourrait être personnellement mis en cause dans les affaires de violation de la vie privée que sa société a connu, il n’était effectivement pas toujours évident de créditer les nouveaux propriétaires des applications après leur rachat.