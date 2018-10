La méthode surprenante de HBO pour éviter le harcèlement sexuel

HBO, la meilleure chaîne pour cela ?

Le problème de la promiscuité dans les séries n’est pas nouveau. Il y a quelques semaines, Evangeline Lilly témoignait du traumatisme laissé par des scènes de nu à l’époque où elle jouait dans Lost. Récemment, c’est Sadie Sink (l’adolescente Max dans Stranger Things) sur Netflix qui a été forcée d’embrasser son partenaire à l’écran. Et ne commençons même pas à parler des scènes choquantes de viol pour Sansa Stark dans la série Game of Thrones.

Une accumulation d’affaires qui a poussé HBO à prendre des mesures. De par ses choix éditoriaux, la chaîne américaine occupe une place privilégiée. Elle prend des risques que l’on ne peut pas voir sur TF1 ou même n’importe quelle chaîne française. Il suffit de penser à la série The Deuce qui se déroule dans le milieu du porno new-yorkais pour s’en convaincre.

Une décision dans la ligne du mouvement Me Too

Cela veut aussi dire que les risques de dérapage sont plus nombreux. Or, bien heureusement, dans cette ère marquée par le mouvement Me Too, les actrices n’hésitent plus à parler. L’actrice Emily Meade ne se sentait pas à l’aise avec certaines scènes de The Deuce. Elle a donc demandé l’aide d’une spécialiste. C’est là qu’intervient Alicia Rodis. Cette dernière était en charge d’assurer la protection « physique, sociale et professionnelle » de l’actrice sur le tournage.

Basiquement, dire au réalisateur ce qui ne va pas en cas de problème. Celui-ci n’aurait pas vraiment apprécié l’initiative, en revanche chez HBO, le bilan est beaucoup plus positif. Résultat, elle est revenue sur les tournages de Crashing, Watchmen ou encore Deadpool. Elle va même pouvoir former des collègues. Emily Meade est convaincue des avantages.

Les personnes qui travaillent dans cette industrie, en particulier les femmes, n’ont jamais vu comme une option possible de discuter de leurs limites ou de ce qui peut les rendre mal à l’aise . Vous savez qu’une personne veille à ce que les limites ne soient pas outrepassées et vous n’avez plus à vous en inquiétez au moment d’être nue et de tourner.

