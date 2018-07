La saison 3 de Stranger Things vaudra « la peine d’attendre »

Cela fait sans aucun doute partie des séries qui étaient parmi les plus attendues et qui seront au final absentes en 2018. Une liste qui inclut par exemple Game of Thrones ou True Detective. Vous excuserez du peu. Stranger Things, la série que l’on adore regarder pour se replonger en enfance fera finalement son retour en 2019.

Sortie repoussée à 2019 pour Stranger Things S3

C’est quelque peu logique. La première saison de Stranger Things avait été diffusée en juillet 2016. La seconde en octobre 2017, soit 15 mois plus tard. Il faudra attendre encre un peu plus cette fois. En effet, selon les informations publiées par Netflix dimanche 29 juillet, la série fera son retour à l’été 2019. Quelques mois supplémentaires qui risquent de sembler très longs aux fans d’Eleven.

Comment justifie-t-on ce retard du côté de Netflix ? Tout simplement en expliquant que c’est pour soigner tous les détails. « C’est un show fait main. Les frères Duffer et Shawn Levy (créateurs et réalisateur, ndlr) comprennent que les enjeux sont importants. Ils veulent délivrer quelque chose de plus grand et de meilleur que l’an dernier » explique Cindy Holland, chargée des programmes chez Netflix à Entertainment Weekly.

Une obligation, tant le public devient de plus en plus exigeant avec les programmes. Face à la richesse de l’offre générale, le droit à l’erreur n’existe pas vraiment.

Concrètement, les fans de Stranger Things peuvent s’attendre à une saison encore plus éblouissante que la seconde qui a déjà placé la barre très haut. Selon les autres informations disponibles, on aura le droit à une « saison fantastique » avec encore plus d’effets spéciaux. Des promesses qui lui permettent même d’aller un peu plus loin : « L’attente vaudra le coup« .

Pour ceux qui se posent déjà la question, l’histoire devrait continuer d’explorer l’Upside-Down et les créatures qui y résident. Selon toute vraisemblance, Hawkins dans l’Indiana, ne devrait pas être l’endroit à choisir pour passer vos prochaines vacances !