La moitié des employés de Tesla considèrent que les tweet d’Elon Musk sont nuisibles

Il y a quelques jours encore, Elon Musk a de nouveau publié quelques tweets faisant l’objet d’une polémique. D’une part, il a pris position en faveur d’un déconfinement massif au nom de la liberté des habitants américains, faisant écho à plusieurs manifestations durant lesquelles des personnes pro-Trump se sont rassemblées dans les rues pour les mêmes raisons. On peut supposer que le discours de Musk était en lien avec le fait qu’il ne peut pas rouvrir son usine américaine pour l’instant, justement à cause du confinement et des mesures en cours.

FREE AMERICA NOW — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

Plus récemment, Elon Musk s’est également exprimé sur Twitter en affirmant que « l’action Tesla [était] trop élevée ». Les réactions ne se sont pas fait attendre, puisque le titre a chuté de 10,3%, après avoir déjà marqué une baisse de plus de 13% un peu plus tôt.

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Elon Musk, génie, incompris ou troll ?

Suite à ces dernières frasques, le réseau Blind a réalisé un sondage auprès de plusieurs employés de Tesla. Dans celui-ci, il demandait à ces derniers si les tweets d’Elon Musk affectaient leur entreprise et, si oui, comment. En conséquence, 3,7% des employés du groupe ont jugé que ces messages étaient nuisibles pour la société.

Pour ce qui est du dirigeant, 26,1% pensent qu’Elon Musk est un génie tandis que 10,9% estiment que l’entrepreneur est incompris et que 10,9% considèrent qu’il est un troll sur Internet. Enfin, 43,5% des personnes interrogées pensent qu’Elon Musk est une combinaison des trois, c’est-à-dire un génie, un incompris et un troll.

Blind a ajouté un commentaire aux résultats de ce sondage en indiquant : « Les employés du secteur des technologies sont connus pour avoir leur rémunération liée à la valeur de l’entreprise et au cours de l’action. Ainsi, bien que l’activité de Twitter d’Elon [Musk, NDLR] génère des conversations et une couverture médiatique, l’impact sur le prix des actions soulève la question de savoir comment ceux qui travaillent directement pour lui et sont rémunérés comme tels pensent à la situation. En d’autres termes, les mèmes et les tourments de Twitter peuvent être drôles du point de vue d’un outsider. On peut néanmoins se demander si la plaisanterie est moins drôle lorsque la rémunération que vous recevez après avoir travaillé de longues heures est considérablement et rapidement réduite ».

Toutefois, le résultat de ce sondage reste à prendre avec des pincettes, car Blind a vraisemblablement interrogé un peu plus de 50 personnes travaillant chez Tesla, sans que le nombre de participants ne soit plus précis.

On peut tout de même affirmer que les messages d’Elon Musk divisent beaucoup des employés alors même que ceux-ci peuvent le considérer comme un génie ou un incompris.