Tesla atteint la rentabilité pour le troisième trimestre consécutif

Ce mercredi, Tesla a dévoilé ses résultats du premier trimestre de l’année 2020, annonçant des chiffres positifs à la surprise générale. Le constructeur automobile américain a annoncé qu’il avait dégagé un bénéfice, ce qui ne s’était jamais produit sur trois trimestres consécutifs.

Entre le mois de janvier et mars 2020, Tesla a affiché un bénéfice net de 16 millions de dollars, ce qui représente un bénéfice par action de 1,24 dollar. Quant au chiffre d’affaires, il a été de presque 6 milliards de dollars lors du premier trimestre. Si le bénéfice reste assez moindre par rapport au chiffre d’affaires, il faut rappeler que la firme dévoilait une perte de 702 millions de dollars sur la même période l’an dernier. Ces résultats sont donc très positifs pour la société, sachant que la majorité des constructeurs font actuellement face à une baisse de leurs ventes sur cette même période.

Au premier trimestre, Tesla a livré 88 400 véhicules tandis qu’il en a produit 103 000. Le constructeur semble assez optimiste, car il a indiqué en révélant ses résultats : « Nous avons la capacité de dépasser l’objectif de 500 000 véhicules à livrer cette année, en dépit des interruptions de production ».

Des bons résultats pour Tesla, mais…

Pour atteindre ce but, il faudrait encore que Tesla soit en mesure d’utiliser ses usines. Depuis le mois de mars, l’usine de Fremont est fermée, ce qui empêche logiquement la production de nouveaux véhicules et des livraisons qui doivent en découler. Si les ventes de la marque ont augmenté après le déconfinement en Chine, la firme risquerait de faire face à un effondrement ou à un retard certain dans les mois à venir.

Les usines de Tesla devaient initialement rouvrir le 4 mai, mais le gouverneur du Nevada a fait savoir qu’il prévoyait de repousser la réouverture de ce type d’entreprises afin de continuer à lutter contre la pandémie.

Depuis quelques jours, Elon Musk n’a de cesse de partager des messages sur Twitter dans lesquels il enjoint le gouvernement à « Libérer l’Amérique maintenant ».

Dans un autre tweet, le milliardaire était allé jusqu’à dire : « Rendez aux gens leur liberté ! », un discours qu’on retrouve chez les anti-confinements qui se regroupe dans les rues de certaines villes (…confinées) afin d’afficher leur mécontentement et leur soutien à Donald Trump.

FREE AMERICA NOW — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020