La NASA présente la « fusée la plus puissante jamais construite »

Dans le cadre du projet Artemis, le système de lancement spatial de la NASA sera utilisé pour transporter des astronautes sur la Lune en 2024. Lors de la Michoud Assembly Facility qui se déroulait à la Nouvelle Orléan, Jim Bridenstine, l’administrateur de la NASA, a profité de l’événement pour présenter ce qu’il a qualifié de « fusée la plus puissante jamais construite ».

Success! Engineers @NASA_Marshall tested the @NASA_SLS liquid hydrogen test article tank to failure – the tank withstood more than 260% of expected flight loads before buckling and rupturing! #Artemis MORE: https://t.co/xznmov26FP pic.twitter.com/qAIyapEJA5

