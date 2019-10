La nouvelle brosse à dents Oral-B Genius X dispose d’une IA pour vous aider à mieux vous brosser les dents

Une IA à bord de la nouvelle Oral-B Genius X

Le groupe Oral-B annonce le lancement de sa toute nouvelle brosse à dents électrique : la Oral-B Genius X. Une nouvelle brosse à dents qui promet à l’utilisateur de se brosser les dents de la manière la plus efficace possible, grâce à un système d’intelligence artificielle intégrée !

Ainsi, la nouvelle Oral-B Genius X dispose d’un module Bluetooth, qui permet de relier cette dernière à un smartphone. Lorsque l’on démarre un nouveau brossage, l’application sur le smartphone se charge de lancer un timer pour indiquer le temps de brossage restant, mais elle propose également un « guide des bonnes manières« , pour indiquer les zones à brosser.

Des capteurs et une IA pour améliorer le brossage

Pour cela, la nouvelle Oral-B Genius X dispose de différents capteurs, qui permettent par exemple de calculer la pression exercée sur les dents, ou même le temps passé sur telle ou telle zone. Des données analysées par le « Genius X AI Algorithm » et récupérées par l’application, qui peut alors indiquer à l’utilisateur si le brossage a été optimal ou non. Via l’application, on peut par exemple observer les zones qui ont été parfaitement brossées, et celles qui ont été négligées, ou encore celles sur lesquelles on aurait exercé une pression trop forte, ou au contraire trop faible.

Il ne s’agit pas là de la première brosse à dents connectée signée Oral-B, la première ayant été lancée en 2014, mais ce nouveau modèle Genius X intègre une toute nouvelle fonction IA. La brosse à dents est également livrée avec un petit boitier, qui permet de recharge la brosse à dents, mais aussi un smartphone, grâce à son port USB.

Une brosse à dents électrique Oral-B Genius X affichée au tarif de 220 dollars tout de même, et qui se décline en différents coloris à savoir anthracite black, noir, rose, blanc ou encore violet.