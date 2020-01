La nouvelle sortie cinglante de Sacha Baron Cohen contre Facebook

Ces deux-là ne partiront probablement pas en vacances ensemble avant un moment. Dans un tweet saignant à point, l’acteur et comédien Sacha Baron Cohen n’a pas renoncé à attaquer publiquement le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg. L’acteur a profité du fait qu’il tweetait un rapport du Guardian sur la campagne publicitaire du président Donald Trump sur Facebook. En utilisant le hashtag #MarkZuckerberg, Cohen a tweeté : « l’histoire vous jugera sévèrement – si nous avons encore des historiens après que vous ayez aidé à détruire la démocratie ! »

Et BIM, rien que ça.

Le rapport auquel Cohen faisait allusion concernait l’activité de la campagne Trump sur Facebook sur la durée d’une année. Dans cette enquête, Julia Carrie Wong du Guardian indique que Donald Trump avait dépensé près de 20 millions de dollars pour 218 000 publicités en 2019. La campagne Trump a dépassé tous les candidats démocrates, dépensant plus du double des publicités Facebook de tous les autres candidats, à l’exception de Tom Steyer. Donald Trump a également eu plus du double du nombre de publicités que le candidat suivant, Pete Buttigieg.

Plus que toute autre question, les critiques des médias ont tenu une part prépondérante dans les publicités de Trump, occupant près de 20 % du total, selon le Guardian. En utilisant un outil Facebook qui permet à quiconque de voir les publicités, les personnes pour lesquelles elles sont payées et certaines informations sur les personnes qu’elles ciblent, le journal a constaté que « parmi les publicités figuraient certaines des images et vidéos qui faisaient la une des journaux pour leur rhétorique xénophobe, alarmiste, vitriolique et carrément fausse ». Par exemple, la campagne a diffusé des milliers de publicités faisant référence à Elizabeth Warren sous le nom de « Pocahontas ».

Liberté d’expression ou liberté d’atteindre ?

Sacha Baron Cohen fait partie des personnalités les plus critiques à l’encontre des grandes firmes technologiques, et de Mark Zuckerberg en particulier. Dans un discours prononcé en novembre à la Ligue antidiffamation, l’acteur avait fustigé les médias sociaux comme étant des plateformes qui diffusent des discours et de la propagande haineuse, qualifiant d’absurde l’explication de Zuckerberg selon laquelle la limitation de la liberté d’expression violerait le droit des gens à la liberté d’expression. Selon lui, « Il ne s’agit pas de limiter la liberté d’expression de qui que ce soit. Il s’agit de donner aux gens, y compris à certaines des personnes les plus répréhensibles sur terre, la plus grande plateforme de l’histoire pour atteindre un tiers de la planète. La liberté d’expression n’est pas la liberté d’atteindre ».

Il a également critiqué la décision controversée de Facebook de ne pas vérifier les annonces publicitaires politiques, déclarant que « si vous les payez, Facebook diffusera toutes les annonces politiques que vous voulez, même si elles utilisent le mensonge ».

Facebook a répondu aux critiques de M. Cohen en novembre, mais beaucoup ont trouvé que la réponse n’était pas à la hauteur. Facebook a accusé Cohen de de présenter une vision erronée de sa politique en matière de discours de haine, mais certains ont rapidement trouvé des exemples qui ddémontreraient que le réseau social ne respecte pas ses propres normes, laissant s’exprimer librement des groupes supprémacistes blancs, des escroqueries aux permis de port d’armes, et autres messages de haine.

Facebook n’a pour le moment pas officiellement réagi à cette dernière saillie de Sacha Baron Cohen.