La Philips 65OLED934 bénéficie de 31% de réduction immédiate (-1 000 €)

Philips est reconnu à travers le monde entier ! Si nous devons glorifier un atout des téléviseurs de la marque, ça serait la qualité d’image. En effet, Philips fait partie des marques les plus vendues à travers le monde. Pourquoi ? Ces téléviseurs possèdent la qualité d’image, de son et beaucoup de fonctionnalités dans un prix justifié. D’ailleurs, nous vous avons déniché sur la Fnac.com un modèle 65 pouces de chez Philips, la 65OLED934. Celle-ci est en promotion au prix de 2 199 € au lieu de 3 199 € soit 1 000 € d’économie (-31 %).

Une dalle OLED + pour la Philips 65OLED934

Les cinéphiles ou cinéastes seront ravis d’apprendre que cette Philips 65OLED934 perd 1 000 € de son prix initial. Philips est l’une des marques plébiscitées par les cinéphiles. La dalle OLED 4K vous permettra d’être plongé littéralement dans les meilleurs moments de vos films préférés. Celle-ci permet une fréquence de balayage de 100 Hz propose divers traitements vidéo afin d’améliorer votre expérience :

Micro Dimming Perfect ;

Wide Color Gamut 99 % DCI/P3 ;

Dolby Vision ;

HDR10+ ;

HDR10 ;

HLG ;

Perfect Natural Motion, pour une meilleure profondeur et plus de détails dans les images.

Ces traitements seraient inefficaces s’ils n’étaient pas soutenus par le processeur Philips P5 Pro de troisième génération. Philips a également certifié ses écrans en OLED + grâce aux traitements apporté et maitrisé par le processeur.

Un son divin sort de cette télévision

Cette Philips 65OLED934 envoi un excellent son grâce une barre de son née de la collaboration avec Bowers & Wilkins. Cette barre de son de 50 Watts permet un rendu 2.1.2 grâce à la technologie Dolby Atmos. En réalité cette barre de son est composé de deux tweeters de neuf watts, deux haut-parleurs aigus et médiums de six watts et pour finir un caisson de basse de 20 Watts. Une collaboration qui permet de reproduire un son de qualité et fidèle !

La particularité de ce modèle vient également de la fonction Ambilight. Ces LED placées sur les côtés de la Philips 65OLED934 permettent de se plonger plus facilement dans le film ou se laisser rythmer par la musique. Cette télévision peut également se synchroniser avec les différentes lampes Philips Hue que vous possédez.

Des ports à foison

Vous pourrez retrouver quatre ports HDMI 2.0a, un port USB 3.0 ainsi qu’un port USB 2.0, une entrée composite, une sortie optique, une sortie casque, un port Ethernet et une prise pour l’antenne. Au niveau de la connectivité, cette Philips 65OLED934 permet une connexion sans fil grâce au Bluetooth 4.2 ou au wifi. Le téléviseur possède Android TV 9,0 avec une surcouche Philips permettant un réglage des paramètres plus personnalisés. Vous aurez donc accès à plus de 5 000 applications du Play Store, à la fonction Chromecast et aux différents assistants vocaux tels que Google Assistant ou Alexa.

Alors, êtes-vous conquis ? Sachez que cette Philips 65OLED934 est l’un des meilleurs téléviseurs pour les cinéphiles. Vous pourrez profiter d’une qualité d’image et de son à couper le souffle. Vous hésitez encore ? Venez la voir sur le site de la Fnac.com ! Elle se retrouve au prix de 2 199 € au lieu de 3 199 € soir 31 % de réduction immédiate lors de l’achat !

