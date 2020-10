La PlayStation 5 est arrivée, premiers visuels avant le test

La PlayStation 5 sera disponible avec la PS5 Digital Edition le 19 novembre 2020 en France. Mais chez Presse-citron, nous avons déjà la chance d’avoir la bête à la maison. Découvrez en avant-première une petite sélection d’images, de photos, de comparatifs avec les anciennes consoles de la marque PlayStation pour vous rendre compte effectivement de la taille… De la bête.

Avec quelque 29,5 centimètres de haut, 10 centimètres d’épaisseur et 26,5 centimètres de profondeur, cette PS5 est la console la plus grande et la plus grosse jamais produite par Sony. Et avec un poids de 5,2 kilogrammes, elle est également la plus lourde puisque le record était jusqu’à maintenant détenu par la PlayStation 3 (en 2007) avec un poids de 4,9 kilogrammes.

La PlayStation 5, l’élégance d’un corps noir laqué recouvert d’une robe blanche

Bien que le design de cette PS5 fasse débat, de notre côté nous la trouvons plutôt élégante. Le corps de la console qui dispose d’une prise USB et d’une prise USB Type-C ainsi que le lecteur de disque est en noir laqué bien classe. Le corps de la console est recouvert par deux coques blanches qui donnent un aspect vraiment sympa (et massif).

Pour ceux qui ne sont pas très fans de cette couleur, un particulier propose d’ores et déjà des coques personnalisées de couleur noire, bleue, rouge, chrome ou encore vert camouflage.

Debout comme couchée, la PS5 est très imposante et il sera assez compliqué pour certain de lui trouver une place. Il est vrai que l’on aurait préféré une console un peu plus petite, de la taille de la PS3 à la rigueur. Sony justifie cette taille par le système de refroidissement de la console. Une contrainte de conception qui permet d’avoir une console très silencieuse et qui ne chauffe pas. La promesse est-elle tenue ? Réponse très prochainement.

PlayStation – PlayStation 5 : 26 ans de jeux vidéo

Le 3 décembre 1994, la PlayStation sort au Japon. La console arrivera le 29 septembre 1995 en France. Ce sont donc plus de 25 ans d’histoire, de consoles, de jeux vidéo et d’aventures que nous fait vivre Sony. La PS5 signe la dernière création qui nous promet de nous emmener dans de nombreuses nouvelles expériences impressionnantes.

Du haut de ses 26 centimètres de hauteur, de ses 5 petits centimètres d’épaisseur et ses 18 centimètres de profondeur, la PlayStation première du nom ne fait certainement pas le poids. Les consoles sont très différentes esthétiquement puisque la PS1 est également la seule couleur à posséder une couleur grise et non noire.

Gros changement également depuis la manette qui a bien évolué et qui a pris un peu de poids également. Mais on ne va pas se mentir, ce premier pad restera bien iconique.

PS2 – PS5 : 20 ans plus tard… La même destinée ?

Le 4 mars 2000 au Japon, Sony sort la PlayStation 2. La console qui allait devenir la console la plus vendue de l’histoire du jeu vidéo avec plus de 157 millions d’exemplaires écoulés. En France, la console arrive le 24 novembre 2000 et sera là encore un succès incroyable dès son lancement.

La PS2 est la première console de Sony pouvant tenir debout, à la verticale avec son somptueux support bleu. Dans cette position, la console mesure 30 centimètres de haut, pour 7,5 centimètres d’épaisseur et 17,5 centimètres de profondeur. Là encore, c’est beaucoup moins que les dimensions de la PS5.

Avec la PS2, nous retrouvons également la DualShock dans sa version 2.0. Une manette un peu plus grosse que le pad de la PSOne, mais là encore, plus petite que la DualSense.

Play 3 vs Play 5, le vrai duel des mastodontes !

Le 11 novembre 2006, la PS3 sort au Japon. Elle n’arrivera que quatre mois plus tard en France le 23 mars 2007. Une console qui s’écoulera à plus de 88 millions d’exemplaires, mais qui restera un succès plus modeste par rapport aux autres consoles de salon (qui ont toutes dépassé les 100 millions d’exemplaires).

Il s’agit de la console la plus grosse jamais conçue par Sony à l’époque. Un gros bébé de 32,5 centimètres en hauteur, de 10,2 centimètres d’épaisseur et 27,5 centimètres en profondeur. Malgré ses bonnes stats, la PlayStation 3 ne parvient pas à rivaliser avec la PlayStation 5 bien trop puissante !

Deux nouvelles manettes arrivent avec la PS3. Dans un premier temps, la Sixaxis, une manette dépourvue de vibrations et qui propose un tout nouveau système de détection de mouvements. Par la suite, cette manette sera abandonnée pour revenir à la traditionnelle DualShock 3. On espère que la DualSense ne connaîtra pas le même sort !

PS4, PS4 Pro & PS5

C’est donc le 15 novembre 2013 aux États-Unis et le 29 novembre 2013 en France que la PS4 débarque. On découvre une console assez futuriste pour l’époque, avec cette jolie bande lumineuse au moment de l’allumage la console. Une forme rectangulaire qui change. Une console qui va dépasser toutes les attentes de Sony et cumuler à ce jour plus de 112 millions d’exemplaires vendus à travers le monde.

La PS4 est assez imposante à sa sortie bien qu’elle reste assez loin de la PS3. La console mesure ainsi 27,5 centimètres en hauteur, pour 5,3 centimètres d’épaisseur et 30,5 centimètres en profondeur. La console est encore une fois bien plus petite que sa petite sœur.

Il en est de même pour la PS4 Pro qui était déjà considérée comme le mastodonte lors de sa sortie le 10 novembre 2016. Et bien, face à la PS5, malgré ses 29,5 centimètres de hauteur, 5,5 centimètres d’épaisseur et 33 centimètres de profondeur, la console ne fait pas le poids.

Enfin, l’avant-dernière manette désormais de la gamme PlayStation est la DualSock 4 et son fameux pavé tactile avec cette lightbar. Nous retrouvons une DualSense qui se rapproche de cette dernière avec quelques améliorations et quelques différences que l’on aura l’occasion de détailler très bientôt.

PlayStation’s Family

C’est désormais une belle photo de famille que nous pouvons faire ici. Sur cette photo, ce sont donc 26 ans d’histoire du jeu vidéo, des milliers de jeux vidéo, d’expériences et d’aventures. Des centaines de milliers d’heures de gaming et de bons moments seuls, entre amis ou même entre famille. Sur cette photo, ce sont plus de 550 millions de consoles écoulées depuis le 3 décembre 1994.

Mais c’est surtout la promesse d’un bel avenir, de nombreuses nouvelles années où les développeurs auront pour objectif de nous offrir des jeux incroyables et magiques qui nous feront une nouvelle fois voyager, rire, frissonner, pleurer, pendant de nombreuses heures encore !