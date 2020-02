Aujourd’hui, grâce à ses smartphones Redmi, Xiaomi fait partie des principaux acteurs du segment des smartphones de gamme intermédiaire. Et après l’excellente série Redmi Note 7, puis Redmi Note 8, le marque devrait présenter la nouvelle série Redmi Note 9 cette année.

Pour le moment, il y a encore peu de rumeurs concernant ces nouveaux appareils. Cependant, un tweet récemment publié par un responsable de Xiaomi suggère que la présentation des premiers smartphones de la série Redmi Note 9 pourrait être imminente, d’après le site Android Authority.

Manu Kumar Jain, le Global VP de Xiaomi, a publié une vidéo de teasing indiquant qu’un produit serait prochainement dévoilé (« coming soon »), avec un commentaire rappelant que les smartphones Redmi « ont toujours été synonymes de puissance ».

#Redmi has always been synonymous with POWER! 💪

🥊 Power-packed phones

🚄 Powerful processors

📸 Powerful user experience

I'm excited for the things @RedmiIndia will be bringing in 2020! #Redmi2020#MorePowerToRedmi is almost here. Can you guess what is this? 😎#Xiaomi ❤️ pic.twitter.com/6rDu9QAQ3Q

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 3, 2020