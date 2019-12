Redmi K30 5G : le smartphone 5G, avec écran 120 Hz et Quad Camera (et à moins de 300 euros)

Redmi officialise son nouveau smartphone K30 5G

On l’évoquait il y a quelques jours dans les colonnes de Presse-Citron, le nouveau smartphone Redmi K30 5G est désormais officiel. Ce dernier a en effet été présenté lors d’un évènement dédié en Chine, et dispose de sérieux arguments pour s’imposer, à commencer par une inédite compatibilité 5G, mais aussi un prix très (très) attractif.

Ainsi, le nouveau Redmi K30 5G sera doté d’une très large dalle tactile de 6,67″ en qualité Full HD+, avec en prime une fréquence, non pas de 90 Hz comme sur un OnePlus 7T, mais de 120 Hz. Le tout, avec un ration d’écran de 20:9 et une double caméra frontale intégrée dans le coin supérieur droit de l’écran.

Ecran 120 Hz, double caméra frontale, capteur Quad Camera…

Les amateurs de selfies pourront ainsi profiter d’un système à double capteur, avec un module principal de 20 mégapixels, secondé par un module de 2 mégapixels pour la gestion de la profondeur. En ce qui concerne la section photo principale, on retrouvera au dos du smartphone un système Quad Camera, avec un capteur 64 mégapixels IMX686 signé Sony, couplé à un capteur grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un dernier capteur de 2 mégapixels.

Le smartphone devrait également être plutôt à l’aise en ce qui concerne l’autonomie, puisqu’il sera doté d’une batterie de 4500 mAh, compatible avec la recharge rapide 30W. Le tout sera animé par Android 10, avec surcouche maison MIUI 11, et on retrouvera même un capteur d’empreintes digitales sur le côté.

Enfin, le nouveau Redmi K30 5G sera animé par un processeur Snapdragon 765G, lequel intègre un modem 5G X52. Il s’agit évidemment du premier modèle compatible 5G pour Redmi.

Prix et disponibilité

Le smartphone est d’ores et déjà proposé en précommande en Chine, avec un tarif qui débute à 1999 yuans (soit environ 255 euros) pour la version avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. La version la plus premium, soit celle dotée de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, est affichée à 2 899 yuans, soit un peu plus de 370 euros.