La prochaine nouveauté produit Apple semble se préciser

Il date de mars 2019, mais depuis ces sept derniers mois, aucune information n’avait pu sortir à son sujet. Un mystérieux brevet déposé par Apple dresse les premières lignes de la technologie qui équipera un prochain modèle de lunettes de réalité augmentée. Avec ce nouveau produit, qui devrait peut-être arriver dès 2020, la firme de Cupertino arrive sur un marché que Google a délaissé depuis 2015, date de la fin de la commercialisation de ses Google Glass.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple va s’aventurer dans la réalité augmentée. Déjà, la marque à la pomme propose un « ARkit », permettant aux développeurs de proposer des logiciels en réalité augmentée sur ses produits. Mais en vue du nombre de rachats opérés par Apple depuis ces derniers mois, il semblerait bien qu’un nouveau produit soit dans les cartons.

Des lunettes AR, la prochaine grosse nouveauté Apple ?

La réalité augmentée est partout. Depuis peu de temps pourtant, son déploiement s’est convié dans la plupart de nos applications et jeux, de Pokémon Go aux fameux filtres Snapchat (qui développe également ses lunettes connectées). Mais la technologie est également à l’aube de l’apparition de nouveaux objets connectés, à l’exemple des lunettes, et pourra bientôt se confondre avec l’utilisation de nos smartphones. Apple, semble le confirmer : le marché devrait être prometteur.

Le brevet découvert cette semaine indique déjà des informations essentielles dans les technologies en développement de ces prochaines lunettes. A première vue, le produit ne sera pas équipé d’un écran, mais plutôt d’une technologie reprenant la logique des projecteurs, affichant une image directement sur les verres. Toujours selon le brevet, plusieurs technologies pourraient être en phase de proposer la projection du faisceau lumineux, notamment des diodes laser et des LED. Selon les données, ces images seraient affichées en haute résolution, et la gestion de l’énergie des lunettes serait optimisée par un système baissant la résolution des informations sur lesquelles les yeux de la personne ne seraient pas concentrés.

En outre, Apple tablerait sur un système plus confortable que ce qui est aujourd’hui proposé sur le marché. A l’heure actuelle, la plupart des lunettes de réalité augmentée peuvent poser des problèmes de fatigue oculaire et de nausées, du fait qu’ils ne prennent pas en compte la profondeur de champ dans leur affichage, se mettant en conflit avec les informations du monde réel. La technologie d’Apple devrait régler ce problème. Il faut dire que ce serait un élément perturbateur pour la commercialisation à grande échelle du modèle.

Apple recrute et rachète, dans le secteur de la réalité augmentée

Difficile de dresser des conclusions sur une sortie de ces lunettes en s’appuyant uniquement sur ce brevet. Il existe de nombreuses marques protégeant leurs dernières trouvailles technologiques, n’ayant aucune concrétisation commerciale. Mais au sujet de ces lunettes Apple, les rumeurs semblent plutôt bien se confirmer.

Et pour cause, la marque à la pomme opère depuis plusieurs années différentes acquisitions de startups liées à la réalité augmentée, avec principalement l’expert en capture 3D PrimeSense, mais également le spécialiste de la reconnaissance faciale RealFace, ayant contribué à FaceID.

Autrement, nous apprenions en 2017 par des analystes d’UBS, qu’une équipe de plus de 1000 ingénieurs en Israël, connus en interne sous le nom « T288 », faisait partie des ingénieurs en quête du développement du projet d’Apple. Parmi les personnes travaillant sur ces lunettes, on notera également Jeff Norris, fondateur du Mission Operations Innovation Office de la NASA. C’est dire.