La qualité des réseaux mobiles continue de s’améliorer en France

Le rendez-vous est comme chaque année très attendu dans le monde des télécoms. L’Arcep vient de publier les résultats de son enquête d’évaluation de la couverture mobile en France. Pour obtenir un rendu le plus fidèle possible à la réalité, plus de 1 million de mesures ont été réalisées en Métropole sur les réseaux 2G, 3G et 4G. Les tests ont concerné les usages les plus courants des utilisateurs : lecture de vidéos, navigation web, SMS et appels vocaux.

Le premier constat est très positif puisque la qualité de l’internet mobile s’est globalement améliorée y compris dans les zones rurales où le débit moyen s’élève désormais à 31 Mb/s contre 28 en 2019. Le constat est le même dans les zones intermédiaires avec 50 Mb/s contre 46 l’an dernier. Enfin, les zones urbaines progressent également : 64 Mb/s (62 il y a un an).

L’Arcep se prépare pour la 5G

Du côté des opérateurs, Orange continue la course en tête. Ainsi, concernant le débit moyen descendant sur l’ensemble du territoire, l’opérateur historique se situe à 74 Mb/s. SFR suit à 47 Mb/s et Bouygues Telecom : 40 Mb/s. Enfin Free Mobile ferme la marche avec 33 Mb/s.

Les résultats sont en revanche un peu différents concernant la qualité de voix. Orange est toujours devant avec 90 % des appels de 2 minutes sans perturbation audible. Bouygues Telecom se situe cette fois en seconde position à 86 %, juste devant SFR : 84 %. Enfin Free Mobile obtient un score de 81 %.

Dans l’ensemble, l’Arcep adresse un satisfecit à l’ensemble des acteurs :

En internet mobile, la qualité de service d’Orange continue de s’améliorer avec en particulier un débit moyen qui progresse de plus de 15 points, que ce soit en zones rurales, denses ou intermédiaires. Sur l’ensemble des indicateurs liés au service de données (débits, navigation web, streaming, etc.), SFR progresse au point de se placer au même niveau que Bouygues Telecom qui a maintenu ses performances. Enfin, le réseau de Free Mobile propose des performances nettement supérieures à l’année dernière, qui se rapprochent du niveau de qualité proposé par Bouygues Telecom et SFR.

L’autorité administrative précise aussi se préparer à l’arrivée de la 5G en France pour l’an prochain. Un protocole sera mise en place pour « comparer la qualité de de service pour un utilisateur « 5G-compatible » (avec forfait et téléphone compatibles avec la 5G) et pour un utilisateur muni d’un forfait ou d’un terminal limités aux technologies 2G, 3G et 4G. »