La réalité virtuelle peut-elle abîmer la vue de ses utilisateurs ?

En plus de ne pas être ultra populaire, la réalité virtuelle pourrait causer de nombreuses lésions au niveau de la vue. C’est en tout cas ce qu’a comprendre ce développeur spécialisé dans la VR sur Twitter. Danny Bittman, qui a travaillé comme développeur sur des projets en lien avec la réalité virtuelle pendant quatre ans a déclaré que sa vue aurait pu être affectée par cette technologie. Voici la traduction de sa déclaration sur Twitter : « Je viens d’avoir ma première visite chez l’ophtalmologiste en trois ans. Maintenant, je suis très inquiet quant à mon utilisation future de la VR. J’ai un nouveau problème de convergence des yeux qui agit comme une dyslexie. Le médecin, qui possède un casque, est convaincu que mon utilisation de la VR a causé ce problème. Il a dit « ce sont des lunettes que nous prescrivons habituellement aux personnes de 40 ans ».

Just had my 1st eye doctor visit in 3 years. Now I’m very worried about my future VR use. I have a new eye convergence problem that acts like dyslexia. The doc, a headset owner, is convinced my VR use caused this. He said “these are glasses we usually prescribe to 40 year olds”.

