La Russie a bloqué la banque d’images Sutterstock pour « insulte aux symboles de l’État »

En Russie, on ne peut pas faire tout ce que l’on veut du drapeau national. Et il y a quelques jours, la banque d’images Shutterstock l’a découvert à ses dépens. En effet, comme l’a rapporté Reuters, les autorités russes ont décidé de bloquer l’accès à l’un des domaines de l’entreprise américaine dans le pays, pour « insultes aux symboles de l’État ».

D’après le site Gizmodo, ce blocage a probablement été causé par des photos publiées par l’utilisateur « Aijaphoto », sur lesquelles un petit drapeau russe est planté sur des excréments. L’utilisateur aurait indiqué que ces images étaient supposées symboliser la protestation contre la politique russe.

Russia blocks Shutterstock website over photos of Russian flag in dogshit https://t.co/YtXE28oiRO pic.twitter.com/nDJ7gvDoiP

— Gizmodo (@Gizmodo) December 3, 2019