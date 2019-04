La Russie a désormais des drones capables de tirer sur d’autres drones

Une vidéo apparue sur YouTube

Bien sûr, les drones ont un usage militaire depuis très longtemps. Il suffit de voir l’utilisation intensive qu’ont pu en faire les États-Unis ces dernières années pour s’en convaincre. On est là sur un usage très avancé technologiquement. Cependant un usage très amateur vient de surgir sur les réseaux sociaux. Un drone avec une arme à feu intégrée. Selon les spécialistes, l’appareil ne semble pas être pensé pour s’en prendre à des humains mais plutôt à d’autres drones. On vous laisse découvrir en images.

Le développement de cet appareil aurait commencé en 2016, initié par un groupe d’étudiant à Moscou. Ce n’est bien sûr pas le premier usage particulier d’un drone. Par le passé on avait même vu un drone avec une tronçonneuse ou un autre arme avec un lance flammes.

Un drone en usage amateur ?

C’est un système amateur qui est particulièrement développé toutefois puisqu’il s’agit d’une arme d’assaut, mais les étudiants ont réussi à intégrer un système de stabilisation pour limiter l’effet du recul de l’arme sur le drone.

Il intéresse aussi à l’extérieur puisqu’une entreprise russe spécialisée dans les armes a déposé un brevet pour pouvoir le développer à grande échelle.

Reste que cette méthode particulière et plutôt artisanale pourrait bien faire des émules. Après tout de nombreux pays travaillent déjà depuis un certain temps à déployer leurs propres systèmes, c’est le cas de la Navy américaine qui souhaitait développer un laser anti-drones. DroneShield a de son côté mis au point un fusil anti-drone capable de faire mouche à deux kilomètres. Cependant, on peut aussi s’inquiéter si ce genre de technologie devient désormais accessible auprès du grand public. A plus forte raison alors qu’il est polyvalent… Cette vidéo montre qu’il peut être utilisé au sol aussi.

