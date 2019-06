La saison 3 de Stranger Things a droit à son ultime bande-annonce !

Si la saison 3 de Stranger Things sera disponible sur Netflix à la date du 4 juillet prochain, la plateforme de streaming ne cesse de faire languir les adeptes de la série avec quelques bandes-annonces partagées au cours de ces dernières semaines. Voici la dernière.

Stranger Things saison 3, l’âge de la maturité ?

D’une durée de presque trois minutes, la dernière bande-annonce de la saison 3 de Netflix donne le ton. Dans les précédents teasers, nous avions déjà pu comprendre que les événements se dérouleraient en plein durant la saison d’été dans la petite ville d’Hawkins, dans l’Indiana. Si l’ambiance est à la fête, 4 juillet oblige, des forces extérieures viendront bel et bien troubler cette atmosphère.

Une fois de plus, l’on ne sait pas encore exactement contre quoi les personnages de Stranger Things devront se battre, mais une chose est certaine, ils devront l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard. Will, Onze, Mike, Dustin, Steve et Lucas semblent alors prêts à se battre contre cette menace dont l’on peut seulement voir les contours.

Comme indiqué précédemment, cette saison 3 de Stranger Things devrait également être celle dans laquelle les personnages grandissent, quittant l’enfance pour mûrir, peut-être un peu plus vite que prévu à cause de ces fameuses menaces. La relation entre Hopper et Onze devraient également être abordée.

Pour rappel, la saison 3 de Stranger Things se composera de huit épisodes, dont les noms ont déjà été rendus publics par Netflix il y a quelques mois.