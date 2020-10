La série Amazon sur le Seigneur des Anneaux va-t-elle se la jouer Game of Thrones ?

On s’en souvient, la série Game of Thrones a souvent été remarquée / critiquée pour une abondance de scènes parfois osée et même qui allaient beaucoup trop loin. Du viol de Daenerys dans la première saison à celui de Sansa Lannister dans la saison 5, en passant par les prostituées et toutes les autres scènes plus ou moins dérangeantes, il y en a eu beaucoup. Trop même diraient certains. Avant la 8e saison, on apprenait ainsi que 134 seins, 60 fesses et 7 pénis étaient apparus à l’écran. La situation posait problème à Emilia Clarke / Daenerys Targaryen, un peu lasse d’être réduite à sa plastique. HBO prenant la mesure du problème a ensuite embauché une « coordinatrice d’intimité » chargée de veiller au bon dérouler des choses sur les prochaines séries, dont le spin-off House of The Dragon. Et l’idée fait visiblement des émules puisque Amazon Prime Video a aussi décidé d’investir pour la série sur le Seigneur des Anneaux.

Le Seigneur des Anneaux s’éloigne de Peter Jackson

Ceux qui ont vu la trilogie le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson ou le Hobbit ultérieurement, savent que les scènes d’intimité sont tout simplement inexistantes. Mais cela ne devrait donc pas être la même chose pour la série. On ignore encore la teneur de ces scènes, s’il s’agit de scènes de nudité ou de sexe, mais l’époque des Hobbits tout gentillets semble bel et bien être révolue. Cela reste quelque peu surprenant puisque l’œuvre de Tolkien est dépourvue de ce genre de séquences.

C’est Jennifer Ward-Lealand, une coordinatrice d’intimité d’origine néo-zélandaise qui a été embauchée pour la série le Seigneur des Anneaux. Le rôle qui n’existait pas du tout il y a encore quelques années est lié directement à l’émergence du mouvement #MeToo. Du côté du casting, il semblerait que la plateforme de streaming soit aussi être en train de chercher des acteurs « qui sont à l’aise avec la nudité partielle ou totale ». Une situation qui pourrait aussi provoquer des levées de boucliers chez les fans du Seigneur des Anneaux…