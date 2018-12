La série Daredevil va-t-elle faire son retour ?

La mauvaise nouvelle est tombée il y a quelques jours. Malgré une très bonne troisième saison (la critique est relativement unanime), Marvel et Netflix ont mis fin aux aventures du super-héros. En soi, ce n’est pas une décision si surprenante, la série suit le même chemin que les autres programmes de Marvel chez Netflix. Un par un, ils ont rendu leur tablier.

Mais, impossible de ne pas avoir quelques regrets. La série a vraiment du potentiel, à la différence d’Iron Fist par exemple. Du coup, on aimerait bien qu’elle continue. Les internautes se sont d’ailleurs mobilisés.

Difficile de savoir s’il s’agit d’une réaction à cette mobilisation. Mais on a eu le droit à un post publié sur le site de Marvel.

Une façon de dire au revoir ? Sans doute un peu plus que cela. En effet, dans la seconde partie du message, Marvel dit merci à l’équipe mais aussi annonce de nouvelles aventures pour Daredevil.

Nous sommes extrêmement fiers des showrunners et scénaristes que sont les Drew Goddard and Steven DeKnight, Marco Ramirez et Doug Petrie et Erik Oleson, Charlie Cox, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Vincent D’Onofrio et de tout le casting qui a permis de donner vie à nos personnages de manière si réussie. Nous sommes impatients de découvrir d’autres aventures de l’Homme Sans Peur dans le futur.