Netflix et Marvel annulent Daredevil, la twittosphère est en colère

Mauvaise nouvelle pour les fans de Daredevil, la série de Marvel sur Netflix. Dans un communiqué, le service de VOD annonce qu’il n’y aura pas de saison 4.

« Nous remercions nos partenaires de Marvel, le showrunner Erik Oleson, les scénaristes de la série, une équipe fantastique et une distribution exceptionnelle, y compris Charlie Cox qui incarnait Dardevil, et nous sommes reconnaissants envers les fans qui ont soutenu la série pendant des années. La série sur Netflix est terminée, les trois saisons existantes resteront en service pendant des années, et le personnage de Daredevil restera vivant dans les projets futurs de Marvel », lit-on dans ce communiqué, qui est relayé par Engadget.

Daredevil n’est d’ailleurs pas la première série Marvel et Netflix à être annulée. Il y a quelques semaines, les séries Iron First et Luke Cage subissaient également le même sort.

Pour rappel, Marvel est une filiale de Disney. Et comme vous le savez peut-être déjà, cette entreprise s’apprête actuellement à lancer son propre service de streaming, qui entrera en concurrence directe avec Netflix. Normalement, le lancement de ce service, baptisé Disney +, se fera l’année prochaine.

De ce fait, il faudrait s’attendre à ce que les autres séries Marvel sur Netflix, Jessica Jones et The Punisher, soient également annulées.

Twitter : pas content !

En tout cas, sur Twitter, les réactions à cette triste nouvelle n’ont pas été tendres. Et au moment où j’écris cet article, « Daredevil » figure même parmi les trending topics de la plateforme.

Ça me fait péter les plombs que Daredevil soit annulé putain ! Pourquoi sérieux ?! On a même pas de raison ! #Daredevil pic.twitter.com/nLpNy5KwZF — ₱ØƗ₦ƉɆӾ₮ɆɌ. 🐻 (@Tamairlapute) November 30, 2018

#Daredevil annulé chez #Netflix Une conséquence de la guerre, déjà commencée, entre Netflix et le futur service de #Disney ? pic.twitter.com/aQ9HlMwRup — ChrisJohn (@ChrisJohn23) November 30, 2018

Certains utilisateurs de Twitter appellent même Netflix et Marvel à faire machine arrière en utilisant les hashtags #RenewDaredevil et #DaredevilSeason4.

J'ai beau trouver les pétitions en ligne inutiles, là je suis tenté d'en signer 15 000. Quel gâchis. #RenewDaredevil — Anthyme Brancquart (@TymDuncan) November 30, 2018

D’autres espèrent retrouver le personnage, mais chez Disney.