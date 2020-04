La série Leverage s’offre un retour au premier plan

On se plaint assez souvent du manque d’originalité du côté d’Hollywood (coucou le preque de Hunger Games) pour vouloir aussi saluer quand il y a de vraies bonnes idées. De quoi parle-t-on ici ? Du retour d’une série absolument fascinante qui avait vu le jour au tournant des années 2010. Entre 2008 et 2012 plus précisément, Leverage (Maîtres Arnaqueurs), se révèle alors un projet séduisant, qui tourne bien et très rythmé. La série proposée aux Etats-Unis, puis en France (TPS Star, Direct Star, D8, D17) réussit à nous réconcilier avec Robin des Bois, en lui offrant un sérieux lifting. Bonne nouvelle, on va avoir le droit à de nouveaux épisodes.

Leverage, 13 nouveaux épisodes

Dans la série originale, on suivait donc une équipe composée de Beth Riesgraf (Parker), Gina Bellman (Sophie Devereaux), Christian Kane (Eliot Spencer) et Aldis Hodge (Alec Hardison) et menée par Thimothy Hutton (Nathan Ford). Chacun avec une spécialité : hacker, voleur, art martiaux, arnaque… Ensemble, ils jouent aux Robin des Bois modernes, en combattant les injustices, volants aux riches et à ceux qui abusent des autres.

L’équipe (presque) au grand complet est au rendez-vous. Seul Timothy Hutton n’est pas au projet de ce retour, financé par IMDB TV, un service de streaming gratuit qui se finance avec la publicité. Il sera remplacé à priori par Noah Wyle, que les amateurs de la série Urgences connaissent déjà bien. La série originale avait eu le droit à 77 épisodes, mais cette fois-ci, il n’y en a eu que 13 de commandés. Il ne reste désormais plus qu’à espérer qu’elle soit un succès d’audience, pour une éventuelle reprise en France et pourquoi pas d’autres épisodes.

Et pour ceux qui n’avaient pas vu les épisodes originaux, on vous laisse ci-dessous la bande-annonce de la série. Vous pouvez déjà découvrir tous les épisodes sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video.