La série TV Halo devrait être aussi ambitieuse que Game of Thrones

Annoncée en mai 2013, la série Halo devait arriver pour l’année 2019. Malheureusement, vu le manque d’informations autour de cette dernière, il y’a de grandes chances qu’elle soit repoussée. Cependant, la série est toujours d’actualités et les ambitions pour cette dernière semblent plutôt hautes. En effet, les créateurs de la série auraient pour objectif de rivaliser avec Game of Thrones.

Halo sur les traces du succès de Game of Thrones

Avec Steven Spielberg en tant que producteur, la série TV Halo part déjà sur de bonnes bases. Côté réalisation, c’est Otto Bathurst qui s’en occupera, tandis que Kyle Killen se chargera du scénario. Pour ce qui est du casting, très peu d’informations à ce jour, mis à part le principal rôle qui sera tenu par Pablo Schreiber qui interprétera le rôle du Master Chief.

Dans le dernier podcast The AIAS Game Maker’s Notebook, Kiki Wolfkill la directrice de chez 343 Industries a posé les bases et les objectifs de la série : « Créer une série incontournable et une première adaptation d’un jeu vidéo parfaitement réussie ».

Pour cela, l’idée de la série sera de faire un gros zoom sur toute la partie et les enjeux politiques autour d’Halo qui sont très rarement mis en avant dans les jeux vidéo. Ainsi, les équipes souhaitent s’inspirer du succès de Game of Thrones pour concevoir une série de la même ampleur.

Le principal problème sera de faire évoluer certains personnages dans cette nouvelle histoire, comme le Major par exemple. Pour cela, les équipes de 343 Industries souhaitent rassurer tout le monde. Le studio travaille avec de nombreux fans de la saga pour pouvoir proposer une production très fidèle qui plaira au plus grand nombre.

Halo Infinite sur Xbox One

De son côté, la série Halo n’est pas oubliée en jeux vidéo ! L’année dernière lors de l’E3, Microsoft dévoilait le premier trailer d’Halo Infinite. Il y’a de très grandes chances pour que le jeu fasse de nouveau parler de lui d’ici deux jours, pour la conférence Microsoft lors de l’E3 2019. Du gameplay et une date de sortie ne sont pas a exclure, et comptez sur nous pour vous fournir le maximum d’information en direct depuis Los Angeles !