La sortie du film Kaamelott repoussée à une date indéterminée

Au début de l’année 2020, Alexandre Astier n’était pas peu fier de dévoiler la première bande-annonce du tant attendu long-métrage Kaamelott – Premier Volet, attendu à l’époque pour le mois d’octobre de cette année, avant d’être avancé à la fin du mois de juillet, pour la plus grande joie des fans. La suite, vous la connaissez : coronavirus, confinement, déconfinement, gestes barrières et gel hydroalcoolique, et Kaamelott fut finalement décalé au 25 novembre.

Y a outrage !

Toutefois, et c’était plutôt prévisible, SND Films (Groupe M6) vient tout juste d’officialiser la triste nouvelle sur Twitter, en indiquant que le film Kaamelott – Premier Volet était à nouveau reporté. Cette fois, aucune nouvelle date de sortie n’est annoncée, et le film est donc reporté à une date indéterminée, quelque part sans doute en 2021…

Je suis bien triste de vous annoncer que KV1 ne sortira pas le 25 novembre. J’étais impatient de vous le montrer… je vais trépigner encore un peu. https://t.co/7VzYYOYU2h — Alexandre Astier (@AAstierOff) October 19, 2020

Afin de couper court aussitôt à toute forme de rumeur concernant une disponibilité sur les plateformes de streaming, et non au cinéma (comme ce fut le cas récemment pour Mulan par exemple chez Disney), SND Films explique « Alexandre Astier et SND restent résolus à présenter ce film au public, dans les meilleures conditions, dans les salles de cinéma ». Autrement dit, non, le film Kaamelott ne sera pas lancé sur Netflix, sur Amazon Prime Video, sur Salto ou une quelconque plateforme vidéo.

Un énième coup dur pour toute la production du film Kaamelott, et notamment pour son créateur, Alexandre Astier, qui va devoir « trépigner encore un peu ». Rappelons que la série Kaamelott s’est achevée en 2009, avec un Livre VI qui revenait aux origines d’Arthur, lorsqu’il était simple soldat de la milice urbaine romaine. Bref, vous l’aurez compris, comme vous, on en a gros…