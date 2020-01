Alexandre Astier diffuse le premier teaser du film Kaamelott et avance la date de sortie de deux mois !

C’est sans doute l’un des films français les plus attendus de l’année (si ce n’est, le plus attendu). Après de nombreuses années d’attente, et onze ans après la fin de la série avec le Livre VI, les fans d’Alexandre Astier et de Kaamelott pourront bientôt repartir dans l’univers du Roi Arthur et de la table ronde avec le film Kaameloot Premier Volet. Annoncé fin 2019, le film se dévoile dans une première bande-annonce et cerise sur le gâteau, la date de sortie de ce dernier est avancée de deux mois et demi !

« La patience est un plat qui se prépare à l’avance »

C’est donc sur sa chaîne YouTube officielle, mais également sur ses réseaux sociaux comme Twitter qu’Alexandre Astier surprend une nouvelle fois tout le monde. Une surprise agréable avec les premières images sublimes de Kaamelott — Premier Volet. Mais ce n’est pas tout, une seconde surprise accompagne la fin de la vidéo avec une nouvelle date de sortie. Et contrairement à l’industrie du jeu vidéo qui ne cesse de repousser de plusieurs mois ses jeux, Alexandre Astier sera en avance de deux mois. En effet, prévue pour le mois d’octobre 2020, la sortie du film Kaamelott est avancée de deux mois et sortira finalement le 29 juillet 2020.



La patience est un plat qui se prépare à l’avance. Du coup, le film sortira deux mois et demi plus tôt que prévu. Pour fêter ça : teaser.#KaamelottPremierVolet pic.twitter.com/aaAX7j3yVR — Alexandre Astier (@AAstierOff) January 22, 2020

Il s’agit d’un court teaser d’une minute seulement qui nous permet de voir Perceval et Karadoc, Léodagan, roi de Carmélide, mais également des invités mythiques de la série comme Alain Chabat qui reprendra sans doute son rôle du Duc d’Aquitaine.

Pour ce qui est du personnage principal, notre bon roi Arthur, ce dernier se fait désirer et n’apparaît pas dans ce court teaser.

Cette annonce intervient un an jour pour jour après l’annonce du film, c’était le 22 janvier 2019. Pour rappel, Alexandre Astier devrait proposer une trilogie pour conclure la série Kaamelott dont la première saison remonte au 3 janvier 2005.



Voilà où le tournage commence dans quelques jours. Kaamelott – Premier Volet#KaamelottPremierVolet #Cinéma #2020 #Alexa65 « Bientôt, Arthur sera de nouveau un héros… » pic.twitter.com/KLwpyS4qKp — Alexandre Astier (@AAstierOff) January 22, 2019

Lors de cette annonce, Alexandre Astier avait tweeté avec le hashtag Alexa65 qui est une caméra dont les spécifications sont à couper le souffle. Ce qui nous promet des images incroyables. Rendez-vous cet été pour le résultat final.