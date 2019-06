Officiel : la startup Meero lève 230 millions $, record pour la French Tech

C’est tout simplement un record pour la French Tech. La jeune pousse française vient d’annoncer un nouveau tour de table de 230 millions de dollars (soit 205M€) à l’occasion d’une série C menée par Eurazeo et Prime Ventures. Elle rejoint ainsi le cercle très fermé des licornes, avec une valorisation qui dépasse le milliard de dollars.

Si Meero connait un tel succès, c’est parce que la société a mis au point un service unique qui connait un vif succès à travers toutes les industries et sur tous les continents : la plateforme met en relation 58 000 photographes professionnels avec des entreprises qui souhaitent obtenir un service de qualité, standardisé et à un tarif attractif. Pour cela, elle capitalise sur une technologie propriétaire qui lui permet d’automatiser jusqu’à 100% des retouches.

Si Meero a débuté dans l’immobilier, elle s’est depuis diversifiée dans d’autres secteurs et compte atteindre le milliard de revenus sous peu. Elle devrait également s’ouvrir aux particuliers d’ici à la fin d’année, avec un focus sur le mariage. Son objectif ? « Générer 5 à 10 milliards d’ici à cinq ou sept ans » – dixit le fondateur, Thomas Rebaud, à nos confrères des Échos. Par ailleurs, il estime t marché global de la photographie professionnelle à 80 milliards de dollars.

