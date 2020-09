La startup Mirakl devient la nouvelle licorne française avec une levée de fonds record

La jeune pousse française Mirakl a annoncé une nouvelle levée de fonds dans un communiqué daté d’hier. Dans celui-ci, elle annonce avoir levé 300 millions de dollars lors d’un tour de Série D menée par le fonds international Permira ainsi que ses investisseurs historiques, dont Bain Capital Ventures, 83North ou encore Elaia Partners et Felix Capital.

Nous sommes fiers d'annoncer que Mirakl a levé $300M en Serie D – plus forte levée enregistrée par une startup française – pour accompagner toutes les organisations dans le lancement de leurs propres marketplaces 🎉

C'est un autre chapitre qui s'ouvre ! https://t.co/HghvD44JtF pic.twitter.com/GJZ7VRsZDu — Mirakl (@Mirakl_FR) September 22, 2020

Et Mirakl devient une licorne

Il s’agit du plus gros tour de table jamais mené par une startup française à ce jour. Il s’agit plus exactement de la deuxième levée de fonds la plus conséquente pour une jeune pousse appartenant à la French Tech. Dans ce cadre, seul le spécialiste des drones Parrot a été en mesure d’atteindre les 300 millions d’euros (contre 255 pour Mirakl), mais il s’agissait d’une augmentation de capital.

Avec cette récente levée de fonds, Mirakl passe du statut de startup à celui de licorne, un objectif à atteindre pour les jeunes pousses françaises et étrangères. Ces dernières regroupent les startups qui ne sont pas présentes en bourse et dont la valorisation dépasse le milliard de dollars. Elle devient la dixième licorne française après BlaBlaCar, OVHCloud, Doctolib, Dataiku ou encore Voodoo et Meero. Il y a deux ans, le gouvernement annonçait qu’il souhaitait atteindre les 25 licornes d’ici l’année 2025, un chiffre dont le pays se rapproche doucement, mais surement.

Philippe Corrot, Président et cofondateur de Mirakl, a déclaré au sujet de cette levée de fonds : « Mirakl a créé un nouveau secteur totalement révolutionnaire basé sur le modèle de plateforme et qui aujourd’hui n’en est qu’à ses débuts […] Nous sommes fiers de pouvoir compter parmi nos clients 300 des sociétés leaders, souvent les plus innovantes de leur secteur. Ce sont de véritables pionniers d’une révolution maintenant en marche à travers l’ensemble des industries au niveau mondial. Grâce à notre technologie et notre savoir-faire, nos clients peuvent désormais se battre à armes égales contre ces géants ». Lancée en 2012, la startup française concentre ses activités sur les places de marché, autrement connues sous le nom de marketplace. Elle a développé une plateforme en ligne d’achat en ligne que les marques (B2B ou B2C) peuvent intégrer à leur site. Actuellement, elle compte plus de 300 clients, à l’exemple de grands groupes comme Carrefour, Fnac, Darty, Conforama, mais aussi des internationaux comme BestBuy ou Walmart.

Au cours de l’année 2020, Mirakl s’en est très bien sorti malgré le contexte sanitaire particulier. En quelques mois, elle a enregistré 25 nouveaux clients et développer 18 nouvelles marketplaces. Son volume d’affaires a connu une hausse de 111% par rapport à la même période l’an dernier, ce qui représente 1,2 milliard de dollars.