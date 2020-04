La startup Slite lève 10 millions d’euros pour développer son outil collaboratif

La startup française Slite a annoncé une nouvelle levée de fonds dont le montant s’établit à 10 millions d’euros. Réalisée par le fonds d’investissement Spark Capital, cette dernière a également été marquée par la présence de l’investisseur historique Index Ventures. Depuis sa création, Slite a levé plus de 13,7 millions d’euros.

Gagner du temps… et de l’efficacité

Créée en 2016 par les français Christophe Pasquier et Pierre Renaudin dans le startup studio eFounders, la jeune pousse se concentre sur l’organisation de documents. Le but est de favoriser la collaboration entre les personnes tout en réduisant les interruptions et en centralisant le partage d’information vers un seul et même outil. En somme, il s’agit de gagner en efficacité et en transparence dans les échanges professionnels —le tout en restant concentré sur sa production au cours de la journée.

Actuellement, plus de 4 000 entreprises de petites et de grandes tailles utilisent Slite, dont Airbnb, Meero et WeTransfer.

À plus long terme, la startup espère bien devenir l’outil de référence dédié à cet usage. Cette levée de fonds sera l’occasion d’aller vers cet objectif grâce à l’accélération du développement produit (meilleure expérience collaborative, utilisation hors-ligne du service…).



Avec ce montant, Slite souhaite également faire grossir ses équipes dédiées au produit, mais aussi au marketing, à la tech ou encore au design. Actuellement, une vingtaine de salariés collaborent avec la jeune pousse.

Christophe Pasquier, le CEO de Slite, explique comment la startup française se positionne sur le marché : « Des centaines de nouveaux outils de productivité sont arrivés sur le marché au cours de ces dernières années. Slite se démarque de deux manières : d’abord par l’expérience du produit, extrêmement facile à utiliser pour n’importe quel salarié ou entreprise ».

À cela, l’entrepreneur ajoute : « Ensuite, parce que nous voulons faire évoluer la façon dont les entreprises collaborent. Nous remettons en question des acquis comme les réunions incessantes, la communication en temps réel et même le besoin de bureaux. Slite prône la transparence, la collaboration asynchrone et le télétravail ».