La vente d’AirPods génère des revenus supérieurs à Spotify, Twitter et Snap réunis

Officialisés en décembre 2016, les AirPods se sont rapidement imposés comme un accessoire hyper tendance, flirtant parfois avec la mode. D’après le journaliste Kévin Rooke, l’année 2019 a été très lucrative pour les AirPods. En effet, plus de 60 millions d’unités ont été écoulées, ce qui représente une somme avoisinant 12 milliards de dollars.

Peu à peu, les AirPods contribuent à augmenter les revenus de la firme de Cupertino. Évidemment, les iPhone restent la principale source de revenus d’Apple, cependant les écouteurs sans fil prennent de l’ampleur et pourraient rapidement devenir la seconde mine d’or. En 2017, les ventes d’AirPods représentaient seulement 1% des revenus générés par les iPhone (215 milliards de dollars). L’année dernière, ces mêmes ventes correspondaient à 4,5% de ces revenus. Avec de telles évolutions, la part de marché des AirPods pourrait s’agrandir considérablement.

Pour quelqu’un qui n’a pas conscience que derrière les AirPods se cache le géant Apple, en voyant simplement les chiffres ils pourraient facilement correspondre à ceux d’une très bonne startup. En effet, si les AirPods étaient une entreprise à part entière, elle aurait réalisé l’année dernière un chiffre d’affaires de 12 milliards de dollars, tout en conservant une croissance de revenus de 125%. Plus intéressant encore, une entreprise affichant de tels chiffres pourrait valoir entre 50 et 100 milliards de dollars. Sans aucun doute, les AirPods représentent le segment de la firme avec la plus forte croissance.

Si l’on se fie aux calculs de Kévin Rooke, les ventes d’AirPods ont un taux de croissance à 3 chiffres depuis 2 ans. Si on compare ces données à celles communiquées par d’autres entreprises de la tech, en 2019 rien que la vente de AirPods ont rapporté autant que Spotify, Twitter, Snap et Shopify réunis. Si Apple continue sur cette lancée, en 2020 les AirPods pourraient rapporter plus d’argent que l’ensemble des services proposés par Uber.

M. Rooke explique dans son article : « Si Apple parvient à créer un écosystème d’applications autour des AirPods et des expériences audio, Apple aura plus de liberté pour augmenter les prix sans faire baisser la demande. Les expériences audio pourraient également être un outil pour accroître la base d’acheteurs d’iPhone. Les différences entre l’iPhone et tous les autres smartphones se réduisent chaque année. Mais de nouvelles expériences audio pourraient changer cela et relancer la croissance des ventes de l’iPhone ».