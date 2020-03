La vérité (pas si surprenante) sur l’Escobar Fold 2…

Depuis l’année dernière, on ne cesse d’évoquer les smartphones pliants. Pour rappel, début 2019, Samsung dévoilait enfin le Galaxy Fold, son premier smartphone à écran pliable, après avoir évoqué cette technologie pendant des années.

Avec Samsung, Huawei et Motorola font actuellement partie des principales marques de smartphones pliants. Mais il y a également l’entreprise Royole, qui a présenté le Flexpai avant tout le monde, ainsi que… la société Escobar Inc.

Cette société n’a bien entendu pas été fondée par Pablo Escobar, décédé en 1993, mais par son frère biologique, Roberto De Jesus Escobar Gaviria.

Lorsque la marque Escobar a dévoilé un premier appareil, l’Escobar Fold, de nombreux médias avaient pointé du doigt la ressemblance de ce smartphone avec le FlexPai, un smartphone pliant commercialisé par la société chinoise Royole.

Et lorsque la marque a dévoilé son second smartphone pliant, l’Escobar Fold 2, on a tout de suite vu la ressemblance de cet appareil avec le Galaxy Fold de Samsung.

L’Escobar Fold 2 est un Galaxy Fold

Aujourd’hui, c’est confirmé, le smartphone Escobar Fold 2 n’est en réalité qu’un Galaxy Fold, sur lequel la société du frère de Pablo Escobar a ajouté sa marque, ainsi qu’un fond d’écran avec la photo du célèbre narcotrafiquant.

Dans une vidéo publiée récemment, le site The Next Web a déballé un Escobar Fold 2, afin de constater de visu qu’il s’agit vraiment d’un Galaxy Fold. D’ailleurs, il n’y a pas vraiment eu de modifications au niveau logiciel, puisque même lorsqu’on démarre l’appareil, celui-ci affiche le logo de Samsung et la marque Galaxy Fold.

De son côté, le célèbre Youtuber Marques Brownlee est allé encore plus loin, en arrachant les éléments qui cachaient le logo de Samsung sur l’Escobar Fold 2.

D’ailleurs, Escobar Inc ne semble même pas vouloir cacher que son second smartphone pliant est en vérité un Samsung. TNW a échangé avec Olof Gustafsson, le CEO de cette entreprise, et celui-ci a confirmé.

En substance, lorsque Samsung a décidé de fermer ses usines en Chine, le géant coréen a commencé à utiliser la main-d’œuvre d’entreprises tierces. Et tout ce que la société Escobar Inc aurait eu à faire, c’est d’acheter des unités du Galaxy Fold là où celui-ci est assemblé.

Faut-il acheter cette version « Escobar » du Galaxy Fold ?

Alors que le Galaxy Fold coûte plus de 2 000 euros en France, cette version « Escobar » coûte moins de 500 dollars aux États-Unis.

Mais que ce soit sur la chaîne de Marques Brownlee ou sur la vidéo du média The Next Web, on conseille de ne pas commander l’Escobar Fold 2.

Pourquoi ? « Une navigation rapide sur le (très riche) subreddit Escobar Phones montre un certain nombre de personnes qui ont commandé l’un des appareils et qui n’ont jamais rien reçu. Alors oui, au mieux, c’est un stratagème douteux où ils mettent la main sur l’argent des clients avant de passer une grosse commande (peu probable), ou, au pire, une arnaque directe où ils volent votre argent et ne vous envoient jamais une p* de chose (plus probable) », explique la vidéo de The Next Web.