Le frère de Pablo Escobar revient avec un nouveau smartphone

Vous connaissez sans aucun doute Pablo Emilio Escobar Gaviria, mais connaissez-vous Roberto De Jesus Escobar Gaviria ? Il s’agit ni plus ni moins de son frère biologique. Loin du trafic de cocaïne, ce dernier a choisi de s’orienter dans le secteur de la technologie en travaillant sur sa propre marque de smartphones.

Roberto De Jesus Escobar Gaviria ne fait pas les choses à moitié, il a décidé de lancer directement un concurrent du Samsung Galaxy Fold en présentant (sans grande inspiration) le Fold 1. Le frère du plus grand baron de la drogue est donc un précurseur sur le marché des smartphones pliables. Mais alors que le Fold 1 n’a toujours pas été livré, Escobar Inc présente déjà son second smartphone : le Fold 2.

Arnaque ou coup de génie ?

Personne ne peut prédire l’avenir ni si les smartphones pliables sont la prochaine tendance, cependant les constructeurs tels que Samsung, ou encore FlexPai affichent des tarifs très élevés pour ces appareils, à titre d’exemple le Galaxy Fold est vendu aux alentours de 2000 euros. Cependant, Escobar Inc parvient à proposer un appareil « similaire » pour seulement 349 dollars. Quant au dernier Fold 2 il a été annoncé à 399 dollars.

Il faut tout de même rappeler que Escobar Inc n’a toujours pas envoyé les Fold 1, alors que les commandes ont déjà été passées. De plus sa communication n’est pas des plus sérieuses. Après avoir envoyé un communiqué de presse truffé de fautes d’orthographe pour annoncer son smartphone, Escobar Inc revient avec une publicité plus sexiste que jamais, mettant en scène des mannequins en sous-vêtements armées de masses pour détruire littéralement le Samsung Galaxy Fold. Tout au long de la vidéo, le site ripsamsung.com est mentionné, ce lien redirige en réalité vers le site marchand de constructeur colombien. C’est justement à cause de cette communication misogyne qu’Escobar Inc n’a pas pu obtenir de stand lors du dernier CES.

Comme nous vous le disions, alors que le Fold 1 n’a toujours pas été expédié, les précommandes sont déjà disponibles pour le Fold 2. Évidemment, nous vous déconseillons vivement de précommander quoi que ce soit avant d’avoir pu voir des retours sur le premier smartphone. Pour 400 dollars vous pouvez trouver des smartphones bien plus qualitatifs, n’hésitez pas à jeter un oeil à nos comparatifs.