CES 2019 : Royole FlexPai, le smartphone pliable, prépare son lancement mondial

Ce n’est certes pas la première fois que nous abordons le sujet dans nos colonnes, mais le Royole FlexPai est le premier téléphone vraiment flexible qui sera disponible sur le marché pour le grand public. Si ses caractéristiques techniques sont déjà bien connues, il devrait apparaître au CES 2019 pour son lancement mondial officiel et nous allons donc pouvoir le prendre en main pour vous donner notre avis !

Et ce qui est certain, comme le modèle pliable de Samsung, c’est que son prix de vente sera très élevé. La version développeur, déjà disponible, coûte en effet 1 318$ pour le modèle équipé de 128 Go de mémoire, contre près de 1 500$ pour celui qui en compte le double.

La fiche technique du Royole FlexPai

Si vous souhaitez vous l’offrir, sachez que le Royole FlexPai pourra faire tourner jusqu’à 8 Gb de RAM dans sa version la plus puissante, à l’instar de ce qui se fait sur le Realme 2 Pro. Le SoC, lui, sera conçu par Qualcomm et devrait faire partie de la gamme Snapdragon, réputée pour sa bonne tenue de route.

Du côté de l’appareil photo, on pourra compter sur deux capteurs : un de 16 Mpx, et un autre de 20 Mpx. Le tout sera épaulé par un capteur d’empreintes digitales pour le déverrouillage, et d’une batterie de 3 800 mAh ; de quoi tenir une bonne journée sans recharge, quoique le form factor du mobile risque de changer la donne.

Quels concurrents pour ce smartphone pliable ?

Le téléphone convertible de Royole est annoncé comme très solide : il est ainsi possible de le plier jusqu’à 200 000 fois, c’est en tout cas ce qu’ont confirmé les tests réalisés en interne par le constructeur du FlexPai et mis en avant sur son site web.

Ses concurrents, parmi lesquels le prochain modèle sur lequel travaille Huawei en ce moment, devront donc être à la hauteur pour rivaliser avec ses capacités hors norme. Affaire à suivre !

