La vitesse de téléchargement des jeux est ralentie pour ne pas créer de congestion

Les mesures de confirment annoncées un peu partout dans le monde fait exploser le trafic internet. Étant donné que les gens restent chez eux, ils ont besoin de se divertir en ligne. Et depuis quelques jours, on se demande même si les infrastructures vont tenir. Fort heureusement, les services de streaming vidéo ont été très réactifs. En Europe, Netflix, YouTube, Facebook et Instagram ont déjà réduit leurs débits, afin de soulager le réseau. YouTube, qui a décidé d’utiliser la définition standard par défaut, vient d’ailleurs d’annoncer qu’il va appliquer les mesures prises en Europe dans le reste du monde.

La vitesse de téléchargement des jeux va également être affectée

Aujourd’hui, nous apprenons qu’à son tour, Akamai va prendre des mesures pour éviter une congestion d’internet. Cette entreprise propose un service de Content Delivery Network à de nombreux services. Et dans un billet publié cette semaine, elle annonce comment elle va gérer les augmentations du trafic mondial.

Et parmi ces mesures, décidées avec les acteurs du jeu vidéo, dont Microsoft et Sony, il y a la réduction de la vitesse de téléchargement des jeux vidéo. « Dans les régions où la demande crée des goulots d’étranglement pour les clients, nous réduirons les téléchargements de logiciels de jeu aux heures de pointe, complétant les téléchargements à des vitesses rapides normales tard dans la nuit », lit-on dans l’annonce. « Cette approche contribuera à garantir que chaque internaute et consommateur continue de bénéficier de l’expérience de haute qualité qu’il attend sur tous ses services Internet, et que les joueurs obtiennent toujours le téléchargement qu’ils souhaitent, même si cela peut prendre plus de temps que d’habitude pendant les périodes de pointe. »

Sony a également fait une annonce adressée aux utilisateurs européens sur son site web pour prévenir que pour garantir l’accès à internet pour tout le monde, l’entreprise doit gérer son trafic, ce qui peut causer un ralentissement de la vitesse de téléchargement des jeux. Sony indique néanmoins que les utilisateurs devraient continuer à profiter d’un gameplay « robuste ».

Pour rappel, il y a quelques jours, Thierry Breton, Commissaire européen au marché intérieur, avait évoqué l’impact du confinement sur le trafic internet en Europe. Il a demandé aux internautes qui utilisent les sites de streaming vidéo de se limiter à la définition standard et de n’utiliser la HD que lorsque cela est vraiment nécessaire.