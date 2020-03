YouTube passe en mode SD dans le monde entier

Il y a quelques jours, de nombreuses plateformes de vidéos sur internet, dont YouTube, ont annoncé des mesures afin de réduire leurs débits dans l’Union Européenne. En effet, alors que les mesures de confinement sont de plus en plus strictes, beaucoup de personnes se divertissent en regardant des vidéos en streaming, lorsqu’elles ne sont pas en train de télétravailleur. Suite à une conversation avec Thierry Breton, le Commissaire européen au marché intérieur, YouTube avait décidé d’activer la définition standard par défaut.

Des mesures annoncées pour éviter les congestions

Et aujourd’hui, nous apprenons que YouTube a décidé d’appliquer la même mesure dans le monde entier. « La semaine dernière, nous avons temporairement mis par défaut toutes les vidéos sur YouTube en définition standard dans l’Union européenne (UE), le Royaume-Uni (UK) et la Suisse (CH). Étant donné la nature mondiale de cette crise, nous élargissons ce changement à l’échelle mondiale à partir d’aujourd’hui. Cette mise à jour se déploie lentement et les utilisateurs peuvent ajuster manuellement la qualité vidéo », lit-on dans une page d’aide de YouTube. La situation évolue très rapidement. Et s’il y a quelques jours, le confinement concernait surtout la Chine et l’Europe, aujourd’hui, des mesures similaires sont prises dans plusieurs autres pays ou régions, dont l’Inde (qui va confiner sa population de 1,4 milliard d’habitants).

L’impact de la hausse du trafic internet causée par les mesures de confinement avait commencé à préoccuper la Commission Européenne la semaine dernière. Raison pour laquelle le Commissaire européen Thierry Breton a demandé à YouTube, mais également à Netflix, de faire quelque chose pour réduire leurs débits. Le Commissaire européen au marché intérieur a aussi demandé aux internautes de passer à la définition standard et de n’utiliser la HD que lorsque cela est nécessaire, « pour sécuriser l’accès à internet pour tous ».

On notera par ailleurs que comme YouTube, Facebook et Instagram ont également annoncé des mesures pour réduire les débits de leurs vidéos en Europe « pour aider à soulager toute congestion potentielle du réseau ». Et on s’attend à ce que comme YouTube, Facebook et Instagram décident également d’étendre les mesures de réduction du débit appliquées en Europe au reste du monde.