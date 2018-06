L’airbag pour smartphone, vous ne pourrez plus vous en passer

Nous confions notre vie à l’AirBag quand nous conduisons, en espérant qu’en cas de choc cette sécurité invisible nous préservera du pire. Pourquoi il n’existe pas de vraie solution pour en faire de même avec le smartphone lorsque ce dernier chute ? Un étudiant allemand s’est penché sur la question et a mis au point un dispositif ingénieux.

La peur de la chute

L’époque du Nokia 3310 est très loin derrière nous. Désormais si votre téléphone tombe au sol, vous n’avez pas peur de casser le carrelage mais votre smartphone lui-même. Désormais, c’est la poussée de stress à chaque fois que votre smartphone vous échappe, vous repensez à tout ce que vous n’avez pas pu sauvegarder, à tout ce que vous auriez aimé faire avec votre smartphone…

Si vous êtes prévoyants, vous avez sans doute acheté une coque. Peut-être même une protection pour l’écran. Toutefois, aucune protection n’est parfaite et vous garantit à 100% de vous en sortir sans égratignure. Tout cela, c’est peut-être bientôt du passé grâce à la géniale invention de Philip Frenzel, un étudiant allemand en ingénierie. Il vient d’ailleurs de recevoir un prix de la German Society for Mechatronics pour son idée. On aurait même envie de lui donner un Nobel !

Une coque araignée

Son idée est relativement simple. Il s’est inspiré d’une technologie que nous connaissons déjà tous. Celle de l’airbag. Vous l’avez partout dans votre voiture, mais vous ne le voyez jamais. C’est une sécurité invisible qui sauve des vies. Il décide donc d’imaginer une alternative pour le smartphone.

Son produit est donc basé sur des petites lamelles qui se glissent dans une coque. En cas de chute, les capteurs détectent automatiquement et déploient les lamelles. Cela crée alors de véritables petits ressorts qui font que le smartphone ne touchera pas le sol. L’ensemble est encore un peu trop épais pour être parfait, mais c’est en bonne voie. Il a déposé une demande de brevet dont il attend maintenant l’acceptation.

Selon le site de Techcrunch, la prochaine étape serait déjà déterminée : une opération de financement participatif sur la plateforme Kickstarter. L’idéal pour une production à grande échelle et pour offrir un peu plus de visibilité à son invention. Qu’en pensez vous ?