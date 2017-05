Lancement en France du BlackBerry KEYone prévu le 01 juin

Même lorsque l’on n’est pas un fan inconditionnel de la marque, on ne peut s’empêcher de checker ce que propose BlackBerry quand il lance un smartphone. Justement, la marque avait dévoilé un smartphone vraiment sympa lors du Mobile World Congress 2017, le BlackBerry KEYone, sachez que ce dernier arrive en France et qu’il a tous les arguments pour séduire le plus grand nombre.

Le BlackBerry KEYone arrive en France à partir du 01 juin, il ne faudra donc pas patienter bien longtemps pour aller le tester. Ce modèle est le tout premier conçu par TCL Communication, qui détient désormais la licence pour produire des smartphones au nom de la marque. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce smartphone respecte les codes qui font le succès de la marque et vous retrouverez évidemment le bon vieux clavier physique que beaucoup regrettent avec nostalgie.

Le BlackBerry KEYone arrive dans l’hexagone pour 599 euros

La question que tout le monde se pose est : Que propose de beau le BlackBerry KEYone pour 599 euros ? C’est en effet à ce tarif que vous le trouverez en magasin. Le BlackBerry KEYone dispose d’un écran de 4,5 pouces au format 3:2, bénéficiant d’une définition de 1620 x 1080 pixels et d’une résolution de 434 PPP. Le verre est en Corning Gorilla Glass 4, ce qui en fera un smartphone assez résistant à ce niveau-là, d’autant que le châssis est en aluminium.

Le cœur de la bête est une configuration qui a fait ses preuves, avec un processeur Snapdragon 625 épaulé par un GPU Adreno 506, 3 Go de RAM et une capacité de stockage de 32 Go, bien évidemment extensible jusqu’à 2 To via une carte mémoire microSD.

TCL Communication a indiqué que le BlackBerry KEYone intégrait une batterie de 3505 mAh, offrant une très belle autonomie de 26 heures. Le smartphone est doté de la technologie Quick Charge 3.0 de Qualcomm, et fait la promesse d’une charge à 50% en seulement 36 minutes. On retrouve un port USB 3.1 Type-C.

L’un des smartphones les plus sécurisés du monde

Pour le volet photo et vidéo, le BlackBerry KEYone propose un capteur Sony de 12 mégapixels avec autofocus et un capteur 8 mégapixels (ouverture : f/2.2) à l’avant pour des selfies réussis. La bonne nouvelle pour ceux qui hésitaient à investir dans un BlackBerry en raison de son côté replié sur un écosystème applicatif maison très restreint, ce modèle intègre Android Nougat 7.1 et donne donc accès au Google Play Store.

BlackBerry ne tombe toutefois pas dans la simplicité et continuera à proposer ses propres services notamment dans le domaine de la sécurité et a intégré son application de suivi DTEK, qui effectue une surveillance constante du smartphone, de l’OS et des applications installées. De plus et il s’agit d’un point assez rare qui mérite d’être souligné, BlackBerry promet d’effectuer des mises à jour de sécurité mensuellement ! Sans se tromper, on peut ranger ce smartphone dans les plus sécurisés au monde.

Vous êtes donc prévenus si vous êtes fans des smartphones Blackberry et que vous avez 599 euros à investir dans un nouveau téléphone, rendez-vous le 01 juin !