Lancement imminent pour cette plateforme de streaming soutenue par 2 milliardaires

Quibi est une plateforme de streaming vidéo avec un parti pris assez innovant puisqu’elle est entièrement destinée au format mobile. En effet, pour 5 dollars (avec publicité) ou 8 dollars par mois ce service de streaming proposera des épisodes de 10 minutes ou moins, appelé « Quibis ». Depuis peu, l’application est disponible en précommande sur l’App Store et le Play Store, mais elle devrait véritablement être disponible le 6 avril prochain.

À l’origine de Quibi, il y a deux milliardaires : Meg Whitman, femme d’affaires et femme politique américaine, ainsi que Jeffrey Katzenberg, producteur hollywoodien de longue date. Ces deux associés ont aidé la startup à lever jusqu’à 400 millions de dollars. En ce qui concerne le modèle économique, Quibi s’inspire plus de Hulu que de Netflix ou Amazon Prime Video, c’est-à-dire qu’elle s’appuie sur les abonnements et la publicité sans posséder de droits d’auteur pour ses contenus.

Quibi se lance dans la cour des grands

L’année dernière, Meg Whitman expliquait a Variety que Quibi avait déjà vendu près de 150 millions de dollars de publicités. Quibi va devoir taper fort d’entrée, puisque malgré sa différence de format, le contenu reste du streaming vidéo classique. Ce marché est extrêmement saturé et comprend de grands noms comme Netflix, Amazon et Hulu, ainsi que Disney (le 24 mars prochain) et Apple TV+. D’autres services devraient également voir le jour d’ici là, puisque WarnerMedia prévoit de lancer HBO Max, et NBCUniversal devrait également lancer Peacock d’ici la fin de l’année.

Avant Quibi, la France avait déjà tenté l’expérience de format avec BlackPills, une plateforme en partie financée par Xavier Niel qui proposait du contenu assez similaire. Aujourd’hui la plateforme s’est éloignée du format mobile puisque son application a été arrêtée, mais elle continue à produire des films et séries.