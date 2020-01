L’App Store a généré 1,4 milliard de dollars en une semaine

Vous l’ignoriez peut-être, mais durant la période de fin d’année, l’App Store fait d’excellentes recettes. Et alors que nous entamons une nouvelle année, qui sera certainement marquée par une expansion des services d’Apple, la firme de Cupertino partage quelques données sur les ventes de sa boutique d’applis entre Noël et le Nouvel An.

D’après un communiqué d’Apple, durant cette période, les utilisateurs de l’App Store ont dépensé un total de 1,42 milliard de dollars, soit une hausse de 16 % par rapport à la même période en 2018.

Et ces dépenses ont connu un pic le jour du Nouvel An puisque l’App Store a généré plus de 386 millions de dollars, soit une hausse de 20 % par rapport à l’année dernière, mais aussi un nouveau record pour Apple.

Celui-ci indique également que depuis sa création, l’App Store a versé plus de 155 milliards de dollars aux développeurs d’applications.

En 2019, Apple a décidé de miser sur les services

Si jusqu’à maintenant, les ventes d’iPhone sont encore la principale source de revenus d’Apple, l’entreprise est en train de diversifier ses activités.

En 2019, Apple a ainsi lancé de nouveaux services (avec des abonnements à la Netflix) alors qu’il proposait déjà Apple Music pour le streaming audio.

Pour le streaming vidéo, Apple propose désormais Apple TV+, pour les jeux vidéo, il y a Apple Arcade, et pour l’actualité, la firme de Cupertino propose Apple News+.

Et si autrefois, Apple vantait les avantages de son intégration entre le matériel et le logiciel, aujourd’hui, la firme évoque « l’intégration profonde du matériel, des logiciels et des services. »

Sinon, pour rappel, cette année, Apple devrait sortir ses premiers iPhone 5G, ce qui devrait aider la firme de Cupertino à doper ses ventes de smartphones. D’après les rumeurs, Apple préparerait également le lancement de deux iPhone low cost qui vont succéder à l’iPhone SE.