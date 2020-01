Voici à quoi ressemblerait l’iPhone 9 ou l’iPhone SE 2

Depuis plusieurs mois, les médias évoquent la possibilité qu’Apple présente un successeur de l’iPhone SE cette année. Quelques caractéristiques présumées de cet appareil ont déjà fuité et aujourd’hui, le compte Twitter @OnLeaks, l’une des sources de fuites les plus relayées par les médias en ce moment, publie des rendus qui montrent à quoi cet appareil pourrait ressembler, en collaboration avec iGeeksBlog.

And finally comes your very first look at #Apple's highly anticipated #iPhoneSE2 aka #iPhone9!

360° video + stunning official looking 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @igeeksblog

-> https://t.co/vXBBRhDlgA pic.twitter.com/YQHMEZUz9e

— Steve H.McFly (@OnLeaks) January 7, 2020