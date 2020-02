L’armée américaine se met à la trottinette électrique

Ces derniers temps, on entend énormément parler des trottinettes électriques, dans la plupart des cas ces véhicules sont critiqués comme étant trop dangereux et surtout pas assez encadrés. Quoique l’on puisse en dire cette évolution, de la mobilité urbaine est nécessaire. D’autres domaines commencent à s’intéresser à ce drôle de véhicule.

En effet, l’armée américaine demande à tester une trottinette électrique à 4 roues conçue par EZRaider. En plus des nouvelles armes et dispositifs robotiques qui vont faire partie des nouveaux outils testés sur le terrain, la mobilité est à l’honneur cette année avec l’ajout de cette trottinette tous terrains ultra puissante. Dans la vidéo ci-dessous, on voit qu’elle est capable de rouler n’importe où et même de grimper des escaliers.

Qu’apportera ce véhicule à l’US Army ?

EZRaider a l’habitude de créer des véhicules comprenant la position de conduite d’un jet ski avec la stabilité d’un VTT. De plus, la suspension de cette trottinette permet aux roues de bouger tant verticalement, qu’horizontalement afin quelles puissent s’adapter à tous les terrains, tandis que ses pneus tout-terrain offrent une meilleure adhérence sur des terrains difficiles. En termes de stratégie, le moteur électrique de cette trottinette est bien plus silencieux que les quads à essence principalement utilisés.

En plus de ses grandes capacités de conduite tous terrains, la trottinette EZRaider est capable de tracter une remorque de 200 kg, ce qui peut être particulièrement utile sur le terrain pour le transport de blessés ou de matériel. Les États-Unis ne sont pas les seuls à vouloir cette trottinette dans ses rangs, l’armée néerlandaise, ainsi que la police israélienne ont déjà acheté ce véhicule et s’en servent quotidiennement.

Sans ce focaliser sur le côté militaire, cette trottinette commence également à être utilisée dans le secteur du tourisme, ce qui permet de diversifier les offres en plus des traditionnels Segway par exemple.