L’arrivée de Netflix sur la Switch reste une possibilité

Après le flop de la Wii U, Nintendo se rattrape avec la Switch qui se vend très bien. Il faut dire qu’avec son format hybride, la nouvelle console a de quoi séduire les gamers. Ce qui est dommage, c’est que Netflix n’y est pas encore disponible (alors que le format portable de la console en fait un excellent support pour regarder des séries).

A un twitto qui a demandé quand Netflix pourrait arriver sur la Nintendo Switch, le compte Netflix CS a tout d’abord répondu que cela ne faisait pas partie des projets de la société. Un message qui a bien évidement déçu de nombreux clients de Netflix.

Cependant, ce message a été supprimé et un nouveau tweet a été posté pour corriger celui-ci. « Correction : Nous explorons toujours l’opportunité avec Nintendo, mais n’avons pas de plans définitifs à partager pour le moment. Le tweet original incorrect a été supprimé », lit-on dans le nouveau tweet de Netflix CS.

Correction: We are still exploring the opportunity with Nintendo, but don't have definitive plans to share at this time. The incorrect original tweet has been removed.

