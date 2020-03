L’Arrowverse prépare déjà son prochain crossover

Dans l’Arrowverse, les crossovers sont devenus une véritable marque de fabrique. Le dernier en date, Crisis on Infinite Earths, s’est révélé tout simplement fou d’un point de vue des dimensions, du nombre de personnage impliqués et de l’histoire en elle-même. Une sorte d’aboutissement qui a d’ailleurs mené, comme prévu, à la fin de la série principale Arrow. Alors que les remplaçants se mettent peu à peu en ordre de bataille, on se demande tout de même de quoi sera faite la suite. Début de réponse.

L’Arrowverse va revoir se ambitions à la baisse

C’est Marc Guggenheim qui vient de se confier sur le sujet dans Fan Nerd Podcast. Celui qui était aux manettes de Crisis on Infinite Earths explique avoir déjà eu une réunion avec Mark Pedowitz, le président de la CW, la chaîne qui diffuse les différentes séries.

Nous avons eu une conversation peu après la fin du tournage de la série. J’ai reconnu que, bien sûr, nous allons faire un autre crossover, mais il a aussi admis de son côté qu’il ne pourrait pas être aussi que celui-ci. Nous savons que nous ne pourrons pas faire mieux et cela ne sert à rien d’essayer parce que nous serions déçus et les fans aussi.

Le programme pour la suite est toutefois bien en train de se mettre en place et les équipes créatives sont déjà en train de se pencher sur le sujet. Mais l’Arrowverse semble bel et bien destiné à revoir ses ambitions à la baisse, avec des crossovers à taille un peu plus humaines. Il précise toutefois que l’idée de faire un autre crossover gigantesque n’est pas complètement exclu, ils vont simplement prendre le temps afin de le préparer convenablement.

Pour rappel, Crisis On Infinite Earths concernait directement cinq séries, mais faisait aussi référence à plusieurs autres, dont Lucifer, The Swamp, Titans, Smallville, et des films comme Superman Returns, The Flash, Green Lantern…