L’auteure d’un acte de vandalisme sur une Tesla reconnue et arrêtée grâce au mode Sentinelle de la voiture

Certes, les Tesla ne sont pas les seules voitures à faire l’objet de la convoitise des voleurs, et elles ne sont pas non plus les seules à disposer de systèmes antivol sophistiqués. Rappelons par exemple que BMW propose déjà depuis trois ans un dispositif qui permet de surveiller l’entourage de sa voiture en direct à l’aide de l’application et des caméras du véhicule. Mais le mode « Sentinelle » arrivé sur les Tesla Model 3 avec la dernière mise à jour de son système d’exploitation risque de surprendre les vandales. Le propriétaire de Tesla Model 3 a pu le constater il y a quelques jours quand sa Model 3 a capté un acte de vandalisme gratuit contre sa voiture. Comme on peut le voir sur les images de l’élément de sécurité, une femme s’en est pris furtivement mais agressivement la Model 3 alors qu’elle faisait monter ses enfants dans un SUV Dodge Journey garé à proximité de la Tesla, provoquant de profondes rayures sur les panneaux de carrosserie du véhicule.

Rafael « Teslatino » Santoni a partagé un court extrait de l’incident sur YouTube, notant que si l’incident semblait définitivement prémédité, il était difficile cependant de déterminer la motivation de cette dégradation. Les dommages causés par l’incident ont été évalués à 900 $ en frais de réparation par un atelier de carrosserie tiers.

La vandale trahie par les caméras de la Tesla

Heureusement pour le propriétaire de la Model 3, les images enregistrées via le mode Sentinelle ont permis de capturer l’incident dans son intégralité et de montrer une photo nette du visage de la femme. Une fois son identité déterminée, l’agression a été rapidement signalée à la police, qui a ensuite arrêté la femme pour vandalisme. Reste à savoir si elle devra payer les dommages qu’elle a causés au modèle 3.

Le mode Sentinelle de Tesla utilise les caméras de la voiture pour enregistrer les images autour du véhicule. Une fois activé, le mode Sentinelle passe en mode veille, pendant lequel il surveille l’environnement de la voiture. Ensuite, il peut passé en état d’alerte, où le véhicule affiche un avertissement à l’écran indiquant que des images sont en cours d’enregistrement. En cas d’effraction, le mode Sentinelle passe en mode Alarme, où il fait retentir la musique à son volume maximal tout en allumant les phares du véhicule pour tenter d’attirer l’attention. Les images sont enregistrées sur une clé USB formatée spécialement et branchée sur l’un des ports USB de la console centrale avant de la voiture. Cependant le mode Sentinelle ne permet pas d’accéder en direct aux images via l’application Tesla. Une fonctionnalité qui serait la bienvenue à l’occasion d’une prochaine mise à jour de l’OS de la voiture.

Regardez une vandale attaquer une Tesla Model 3 dans la vidéo ci-dessous.

Source