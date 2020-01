L’avenir des séries Marvel ne s’écrit peut-être pas seulement chez Disney+

Sur les dernières années, la gestion des séries Marvel ressemble tout de même à un sacré foutoir. Une partie sur Netflix, une autre sur ABC ou encore sur Hulu. Une offre éclatée qui posait par ailleurs des problèmes pour une diffusion à l’international. L’an dernier, on a pu croire que les choses allaient se clarifier. Les personnages principaux (Falcon, Wanda, Loki…) sur la nouvelle plateforme Disney+, les autres sur Hulu, qui appartient désormais au même groupe. Patatras. Les bisbilles internes et concrètement la prise de pouvoir de pouvoir de Kevin Feige aux dépens de Jeph Loeb ont rebattu les cartes. Cela a mené à l’annulation de la série Ghost Rider qui était prévue et au non renouvellement de Cloak and Dagger et Runaways. Mais alors que l’on aurait pu penser que l’ambition était de tout centraliser sur Disney+ à courte échéance, les choses semblent plus compliquées.

Marvel va renouer un deal avec ABC

En effet, l’ambition, des deux côtés, serait de continuer à faire vivre le deal déjà en place entre ABC et Marvel. Après la fin de Agents of S.H.I.E.LD, la chaîne américaine, présente dans de nombreux foyers, plus que Disney+ entend bien faire valoir ses arguments. Reste à savoir quel serait dans ce cas le programme qui serait choisi. Un spin-off autour de Quake, de Agents of S.H.I.E.L.D ? ABC a aussi fait du teasing sur un groupe de super-héroïnes ou une mystérieuse héroïne solitaire au cours de l’année 2019.

Sur le papier, il n’y a rien d’impossible, après tout, la chaîne ABC appartient au groupe Disney, cela resterait donc dans la même maison. Mais la plus longue série Marvel, pour aussi réussie (et inégale) qu’elle soit, souffrait tout de même d’un problème majeur : le manque de liens avec le reste du MCU. Une option qui n’est plus à l’ordre du jour avec Disney+. Mais est-ce possible si on fait intervenir un autre acteur dans le dossier ? Mal de tête en vue…