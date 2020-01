Pourquoi Marvel a avancé la date de sortie de Wandavision

Wandavision, c’est une des séries que l’on attend avec beaucoup d’impatience du côté de Disney+. La série qui s’inscrit dans la phase 4 du MCU, proposera de retrouver Vision et Wanda, la Sorcière Rouge, deux personnages bien connus des amateurs du Marvel Cinematic Universe. Le résultat devrait notamment jouer la carte de l’innovation sur le format. Mais, à l’occasion de la nouvelle année, on a eu le droit à une surprenante nouvelle. La série qui était initialement attendue pour 2021 a été avancée à 2020. Une date de sortie qui la met donc la même année que Falcon and The Winter Soldier, l’autre série Marvel qui arrivera sur Disney+. Mais pourquoi un tel changement ? Tentative d’explication.

Wandavision sera prêt à temps

Rassurons-nous tout de suite. Sur ce que l’on sait au niveau des informations de tournage, la série sera très largement dans les temps. On a vu des images du tournage sortir, avec Teyonah Parris ou Elizabeth Olsen. Mais ce n’est pas cette avancée du projet qui justifie pour autant la sortie avancée.

La première raison est sans aucun doute celle du catalogue. Disney+ va avoir du mal dans les prochains mois à conserver du contenu original. Or, si The Mandalorian a été un très gros succès d’audience, il ne faudrait pas que les abonnements soient tous annulés dans les 12 mois d’attente. Avec une série aussi attendu, cela permettra donc de maintenir les attentes.

Paradoxalement, du côté de Marvel, c’est le problème inverse. Il y a tout simplement quatre films annoncés au programme. : Shang-Chi, Doctor Strange 2, Spider-Man 3 et Thor 4. Du côté des séries, il y aura aussi Loki, Hawkeye et What if… ? Bref, on a presque l’impression que cela sature. Et quand on sait en plus que la série Marvel devrait être liée au film Doctor Strange, un timing anticipé se justifie. Du côté de 2020, entre Black Widow et Eternals il y a aussi quelques mois sans sortie… Avec le recul on aurait presque envie de dire que Marvel corrige seulement une erreur passée;