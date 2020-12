Le boom du commerce en ligne décrypté par Shopify

À l’heure où le digital et le commerce en ligne connaissent une forte croissance, les acteurs spécialisés dans le e-commerce comme Shopify sont d’une grande aide, d’autant plus en cette période où la crise du Covid frappe de plein fouet les entreprises. Le leader en France nous a accordé un entretien pour revenir sur les évolutions du commerce, le rôle de Shopify et les enjeux des années à venir.

Le contexte actuel a accéléré la digitalisation des entreprises en France

Face à la pandémie de Covid-19, les entreprises de toutes tailles ont dû accélérer leur transformation numérique. Selon le responsable Business Development de Shopify en France, Joachim Antonsen, le processus de digitalisation des entreprises était déjà en marche mais le contexte de crise sanitaire a considérablement accéléré cette transformation. Il le résume très bien en disant que « c’est 2030 qui est arrivé en 2020 ».

Si beaucoup de commerçants n’étaient pas prêts, d’autres ont su faire face en se faisant une place sur internet afin de limiter les pertes financières. C’est le cas de Mathilde Bignon, co-fondatrice de Désirée Fleurs à Paris qui a créé sa boutique en ligne avec Shopify lors du premier confinement et le tout, en moins de trois semaines. D’autres success stories de ce type, il n’en manquent pas puisque Shopify a connu une augmentation de 82% de création de boutique en ligne en avril par rapport au mois de mars 2020.

Le passage au e-commerce : des barrières psychologiques qui persistent

Il y a quelques années, les commerçants n’étaient pas prêts à passer au e-commerce principalement à cause de deux obstacles que sont le prix et la technologie. En effet, il fallait souvent faire appel à un prestataire externe spécialisé dans l’informatique et cette démarche avait un coût.

Aujourd’hui, on peut dire que ces freins n’existent plus puisque Shopify a conçu un outil pour tous très simple à utiliser et qu’il propose des tarifs très abordables. Pour rappel, l’abonnement mensuel d’entrée de gamme est affiché à 29$ / mois. Finalement, les barrières sont uniquement psychologiques d’après Joachim Antonsen.

Shopify se différencie et mise sur l’accompagnement

Pour vaincre ces peurs infondées, Shopify a mis en place le programme Shopify Campus. Il s’agit de formations e-commerce gratuites sous forme de webinaires qui ont pour objectif d’aider les entreprises à développer leur activité e-commerce. Les ateliers Shopify Campus ont connu un succès tel qu’une deuxième édition a vu le jour récemment. L’objectif est donc d’informer, de rassurer et d’accompagner les futurs e-commerçants.

Dans la même lignée, Shopify avait organisé le programme Goldup à Paris l’an dernier pour encourager l’entrepreneuriat féminin.

Si vous pensiez qu’une fois l’inscription à Shopify effectuée, vous deviez vous débrouiller seul, vous êtes donc loin du compte. Outre les formations dispensées via Shopify Campus, la marque met à disposition un support technique qui s’apparente plutôt à de véritables conseillers tant le dispositif et le suivi sont personnalisés. D’ailleurs, 1/4 des collaborateurs Shopify sont dédiés à l’assistance client. Au-delà de ça, les marchands pourront compter sur d’autres ressources en ligne comme le centre d’aide, le blog de la marque et des forums.

Quel est le coût d’un site marchand ?

Dans le cadre de cet article, nous souhaitions apporter des informations concrètes aux commerçants qui veulent différencier leurs canaux de vente et se lancer dans le commerce en ligne. On estime qu’il est possible de monter son site marchand avec Shopify pour 500€ avec les frais suivants :

1 an d’abonnement à 29$ / mois, soit 305€ l’année

l’acquisition d’un nom de domaine à 20€ / an

175€ restant pour le marketing (publicités sur les réseaux sociaux, Google Ads…)

De quoi rassurer plus d’une personne sur les coûts de création d’une e-boutique (que l’on a tendance à sur-évaluer). Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre revue complète sur Shopify.

Le défi en 2020 pour les entreprises : ce qu’il faut retenir

Le commerce et les modes de consommation subissent de profondes modifications. Le défi de 2020 pour les commerces de détail physique consistait à s’adapter rapidement et trouver des solutions digitales efficaces afin de conserver une interaction avec le client. Grâce à son service accessible et à l’application Shopify PDV (point de vente), le prestataire canadien a largement contribué au sauvetage et à la réussite de plusieurs entreprises françaises.

La clé pour les points de vente physiques est avant tout de comprendre l’importance et le potentiel d’une présence en ligne à travers une e-boutique.

Quels sont les enjeux de Shopify pour 2021 ?

Pour terminer, Joachim Antonsen nous livre les enjeux pour Shopify en 2021 et les années à venir. La marque s’est donnée pour mission de poursuivre sur sa lancée en accompagnant et en informant davantage les commerçants. Cela passe notamment par des programmes de formation. Aussi, l’accès à Shopify devrait être simplifié avec une meilleure intégration, de nouvelles fonctionnalités et une plateforme qui s’adapte aux besoins de chaque commerçant. Bref, de belles surprises en perspective.

