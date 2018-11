Le bridage d’iOS arrive sur l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X

En décembre 2017, Apple a été accusé d’obsolescence programmée à cause d’une fonctionnalité iOS qui bride les iPhone anciens. Plus tard, la firme de Cupertino s’est excusée pour son manque de transparence à propos de cette fonctionnalité et a proposé un programme de remplacement de batteries.

Apple avait expliqué que ce bridage (appelé « gestion des performances ») était nécessaire pour éviter des arrêts inattendus de l’iPhone quand la batterie vieillit.

A l’époque, les modèles concernés étaient ceux qui ont précédé l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone. Mais aujourd’hui, ces trois modèles sortis en 2017 peuvent également être bridés par la firme de Cupertino (la bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de désactiver cette fonctionnalité).

Un bridage moins perceptible

Comme le note notre confrère The Verge, Apple indique actuellement que « À partir de iOS 12.1, l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X incluent cette fonctionnalité, mais la gestion des performances peut être moins visible en raison de leur conception matérielle et logicielle plus avancée. »

Précédemment, Apple avait pourtant déclaré devant des sénateurs américains que « Les modèles iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X incluent des mises à jour matérielles qui permettent un système de gestion des performances plus avancé qui permet à iOS d’anticiper plus précisément et d’éviter un arrêt inattendu. »

Sur une page support, la firme avait aussi précédemment expliqué que « l’iPhone 8 et les versions ultérieures utilisent une conception matérielle et logicielle plus avancée qui fournit une estimation plus précise des besoins en énergie et de la capacité de la batterie pour optimiser les performances globales du système. Cela permet un système de gestion des performances différent qui permet plus précisément à iOS d’anticiper et d’éviter un arrêt inattendu. Par conséquent, les effets de la gestion des performances peuvent être moins perceptibles sur iPhone 8 et versions ultérieures ».

La bonne nouvelle, c’est qu’Apple propose aujourd’hui plus de transparence sur le fonctionnement de la gestion des performances de l’iPhone. Et si votre iPhone ralentit, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité (mais il y a un risque d’arrêts inattendus de l’appareil) ou bien remplacer la batterie pour avoir des performances optimales.