Apple remplacera les batteries d’iPhone indépendamment des diagnostics

La promo sur les remplacements de batteries d’Apple sont appliquées, peu importe les résultats obtenus lors d’un diagnostic officiel.

Apple semble prêt à tout pour se racheter auprès de ses clients, même à remplacer des batteries qui sont encore en bon état.

Fin 2017, la firme de Cupertino a été frappée par un scandale lorsqu’elle a été accusée de ralentir intentionnellement les anciens modèles d’iPhone.

Plus tard, Apple a répondu à la polémique en expliquant qu’effectivement, une fonctionnalité qui limite les performances des iPhone anciens a été introduite. L’objectif ne serait cependant pas de vous faire acheter le modèle le plus récent, mais d’empêcher des dysfonctionnements causés par le vieillissement de la batterie.

En substance, si votre batterie est altérée, les performances le seront aussi par le logiciel d’Apple. Et pour se faire pardonner, la firme de Cupertino (qui n’a pas été très transparente à ce sujet) a décidé de lancer une promo sur les remplacements de batteries sur les modèles iPhone 6 ou plus récents.

En France, un remplacement de batterie qui coûte normalement 89 euros coûte ainsi seulement 29 euros grâce à cette promo.

Mais quelles sont les conditions ? En plus du fait que seul les modèles iPhone 6 ou plus récents sont concernés, on se demandait si Apple pourrait refuser un remplacement si le diagnostic indique que la batterie à remplacer est encore en bon état.

Et finalement, la firme a confirmé à notre confrère Mac Rumours que celle-ci remplacera une batterie éligible pour la promo, indépendamment du test diagnostic officiel.

Sinon, en plus de cette promo sur les remplacements de batteries, qui permettent d’avoir de meilleures performances sur les anciens iPhone (si la batterie existante était déjà sérieusement altérée), Apple a également annoncé une fonctionnalité qui permettra à l’utilisateur de connaitre la santé de la batterie de son smartphone (et la manière dont cela peut affecter les performances).