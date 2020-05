Le casque audio Apple (AirPods Studio ?) pourrait s’utiliser… à l’envers !

Du nouveau pour le casque « Airpods Studio » d’Apple

Depuis quelques mois maintenant, il se murmure qu’Apple travaille sur son tout premier casque audio, un modèle à réduction active du bruit, qui viendrait concurrencer un certain Beats Studio 3. Ainsi, outre sa gamme d’écouteurs AirPods, le géant américain proposerait aussi un vrai casque audio, badgé Apple, avec pour objectif de remplacer (à terme) les produits Beats par ses propres produits.

Un casque audio qui pourrait adopter la dénomination « AirPods Studios« , et qui pourrait disposer de quelques fonctionnalités propres pour se distinguer de la concurrence. Selon 9to5mac, le futur casque audio à la pomme pourrait ainsi disposer de divers capteurs, pour permettre au casque de modifier automatiquement les canaux audio selon la position du casque sur la tête de l’utilisateur.

Pas de « R » ni de « L » pour le casque audio Apple ?

Concrètement, cela signifie qu’il ne sera pas possible de porter le casque audio Apple « à l’envers« , et qu’il ne sera pas impératif de respecter les « R » et « L » apposés d’ordinaire sur chaque écouteur. Ainsi, à l’instar du câble Lightning ou du câble USB Type-C, il serait impossible de se tromper de sens lorsque l’on placera cet « AirPods Studio » sur ses oreilles.

Parallèlement, il se murmure que le casque permettrait également d’opter pour différents profils d’écoute, avec des réglages EQ disponibles directement sur le terminal Apple associé au casque. On pourra ainsi mieux gérer les basses fréquences et les aigus, en fonction de sa sensibilité auditive et/ou du style musical écouté.

Evidemment, tout ceci reste pour l’heure au simple stade de « rumeurs« … tout comme le casque audio en lui-même d’ailleurs, puisque ce dernier n’a jamais été officialisé par Apple. On trouve toutefois des références à ce casque audio au sein du code d’iOS 14, et certains estiment donc que AirPods Studio pourrait être lancé en fin d’année, avec les nouveaux iPhone 12 (sous iOS 14 donc).